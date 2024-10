NE 능률, 전국 초중등생 대상 영어 어휘 평가 시험 개최

교육서비스 전문기업 NE 능률(능률교육)이 전국 초중등생을 대상으로 ‘영어 어휘 평가 시험(이하 2015 NEE -Voca)’을 개최한다.

‘NEE-Voca’의 ‘NEE’는 Neungyule English Evaluation의 약자로, NE 능률이 직접 개발한 영어 평가 시험 브랜드이다. 초중등 영어전문학원 ‘NE 능률 주니어랩’과 영어 말하기 전문 프로그램 ‘Hello ET 영어교실’이 공동 주관하는 NEE는 2월 영어 문법, 8월 영어 어휘 평가 시험으로 매년 2회 시행되며, 방학 기간을 활용해 집중적으로 영어 실력을 점검할 수 있는 기회를 제공한다.

이번 2015 NEE -Voca는 오는 8월 29일 토요일 전국 지정 고사장에서 진행되며, NE 능률 주니어랩과 Hello ET 영어교실 회원은 물론 전국의 모든 초등학교, 중학교 학생이라면 누구나 참가할 수 있다. 참가 신청은 오는 7월 17일까지 전국의 NE 능률 주니어랩과 Hello ET 영어교실 학원에서 진행하며, 접수비는 1만 원이다.

2015 NEE -Voca는 초등 2개 급수(Beginner, Elementary), 중학 3개 급수(Basic, Intermediate, Advanced)로 나뉘어 출제되며, 범위는 ‘NE 능률 주니어랩' 초등 교재 ‘words 3000' 2종과 중등 교재 '중학영단어' 3종이다. 시험은 어휘 이해, 품사 구분, 어휘 응용 및 추론 능력 등을 종합적으로 분석해 참가자가 학년에 맞는 어휘 실력을 갖추었는지 객관적으로 비교하고, 평가받도록 해준다.

시험 결과는 9월 말 학원으로 발송되는 개인별 성취도 분석표를 통해 확인할 수 있으며, 참가자 모두에게 인증서와 소정의 기념품을, 만점자에게는 모바일상품권을 증정한다.

2015 NEE -Voca의 전국 지정 접수처와 고사장 등 자세한 사항은 NE 능률 주니어랩 홈페이지(www.nelab.co.kr)에서 확인하면 된다. 문의 1577-0551

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>