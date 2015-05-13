[인사] 국민안전처 外

◆국민안전처＜과장급 신규임용＞▶특수재난실 재난대응담당관 윤여송▶국립재난안전연구원 재난정보연구실장 박영진
◆관세청＜과장급 전보＞▶원산지지원담당관 김정만▶조사총괄과장 김윤식▶울산세관장 이재길
◆우정사업본부＜서기관 승진＞▶경영총괄담당관실 서동▶창구망기획담당관실 장재혁▶우편정책과 정종춘▶우편신사업과 류대규▶금융총괄과 최충봉▶예금사업과 박병률▶보험기획과 김문수▶보험자산운용과 이남훈▶운영지원과 진수동▶홍보담당관실 윤순상▶우정사업정보센터 정보전략팀장 박승곤▶서울지방우정청 우정계획과장 박용규▶〃 우편물류과장 홍동호▶경인지방우정청 우정계획과장 신동희▶〃 금융사업국 유배현▶백령우체국장 유완근▶부산지방우정청 예금영업과장 김무갑▶〃 예금영업팀장 오후기▶동울산우체국장 오정국▶충청지방우정청 예금영업과장 이춘옥▶〃 감사관 김원봉▶전남지방우정청 감사관 김정관▶〃 인력계획과장 박호열▶경북지방우정청 운영지원과장 임동기▶포항우편집중국장 김종환▶전북지방우정청 예금영업팀장 박찬례▶강원지방우정청 예금영업과장 김기표▶제주지방우정청 우정사업과장 김기영
◆헤럴드▶헤럴드에듀 대표이사 김유경
◆PBC 평화방송·평화신문▶라디오국 국장 김은수
◆서울도시철도공사＜2급 승진＞▶소통복지처장 황순길▶승무지원〃 신창언▶토목〃 국윤모▶궤도〃 최철수▶강동서비스지원사업소 지원P/L 김영원▶태릉서비스지원사업소 〃 김영길▶개화산승무사업소장 김태훈▶고덕차량사업소 검수부장 박창순▶천왕차량사업소 지원부장 조동환▶안전지원센터 승강기안전단장 박기환＜실장급 전보＞▶인재개발원장 김병선▶강동서비스지원사업소장 김종▶동묘서비스지원사업소장 황창락▶태릉서비스지원사업소장 박기하▶신내승무사업소장 박주남▶고덕차량사업소장 민승곤
◆한국식품연구원▶기획예산실장 정달영▶연구전략〃 박정민▶사업관리〃 김영주▶인력개발〃 임종윤▶총무〃 김선대▶재무정보〃 김철효▶구매자산〃 권중걸▶경영기획팀장 우혁▶성과확산〃 박진홍▶대외협력〃 이명희▶안전〃 이종찬▶정보〃 최대관
◆한국콘텐츠진흥원▶산업정책부원장 강만석▶산업진흥부원장 김영철