방탄소년단 i need u 무삭제 19금 버전 공개, 네티즌 들썩!

방탄소년단 i need u



방탄소년단이 'I NEED U'의 뮤직비디오 무삭제판을 공개했다.

11일 0시 공개된 'I NEED U'의 뮤직비디오 오리지널 버전은 지난달 컴백을 앞두고 '19세 이하 시청 금지 판정'을 받아 공개를 보류한 바 있다. 당시 소속사 빅히트엔터테인먼트는 문제가 되는 장면을 삭제하고, '15금'으로 수위를 낮춰 편집했던 것. 무삭제판은 2분이 더 길며, 격투와 방화 장면 등이 포함돼 더 다채롭고 자극적이다.

빅히트엔터테인먼트는 방탄소년단이 'I NEED U' 뮤직비디오에 대해 "이번 뮤직비디오는 방황하는 청춘을 주제로 했다. 오리지널 버전 뮤직비디오를 통해 각 멤버들이 보여주고자 했던 청춘이 어떤 모습인지 좀더 명확하게 알 수 있을 것이다. 또한 타이틀곡 'I NEED U'는 물론 앨범 '화양연화 pt.1'이 갖고 있는 정서를 이해하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

이에 뮤직비디오를 본 네티즌들은 “방탄소년단 i need u 대박” “방탄소년단 i need u 19금이라니” “방탄소년단 i need u 노래 좋다” 등의 반응을 보였다.

방탄소년단이 지난달 29일 발표한 신곡 'I NEED U'는 KBS2 '뮤직뱅크', SBS MTV '더쇼'와 엠넷 '엠카운트다운'에서 1위를 차지한 인기곡이다.

온라인 중앙일보

‘i need u’[사진 i need u 뮤비 캡처]