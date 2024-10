소녀시대 신곡 컨셉트 공개… '궁금하죠?'

소녀시대 신곡 [사진 소녀시대 서현 SNS]

소녀시대 신곡 컨셉 공개… '궁금하죠?'

걸그룹 소녀시대가 신곡 ‘캐치 미 이프 유 캔(Catch Me If You Can)’의 컨셉트를 살짝 공개했다. 소녀시대 멤버 서현은 2일 자신의 인스타그램에 ‘한일 동시 공개되는 캐치 미 이프 유 캔! 궁금하죠? 조금만 기다려줘요’라는 글과 사진을 올렸다.

사진 속 소녀시대 멤버들은 야광색 의상에 손가락까지 오는 장갑을 꼈다. 화사한 분위기에 진한 눈화장이 강렬함을 더한다. 오는 10일 컴백을 앞둔 소녀시대는 여전한 미모를 과시했다.

소녀시대 신곡 [사진 SM 엔터테인먼트 제공]

또한 소녀시대는 10일 발표되는 신곡 ‘캐치 미 이프 유 캔’을 한국과 일본에서 동시 공개할 예정이다. 한국어 버전과 일본어 버전으로 각각 제작됐고 뮤비와 함께 10일 공개 예정이다.

소녀시대 신곡 [사진 소녀시대 서현 SNS]

이번 싱글은 타이틀 곡인 ‘캐치 미 이프 유 캔’과 커플링곡 ‘Girls’ 등 2곡으로 구성, 한국어 버전 응원은 10일 공개되고 일본에서는 22일 출시된다.

소녀시대 신곡 컴백 소식을 접한 네티즌들은 “소녀시대 신곡, 역시 국민 걸그룹 기대된다”, “소녀시대 신곡, ‘gee’만큼 뜰 수 있을까”, “소녀시대 신곡, 역시 소녀시대 장수 걸그룹 화이팅” 등의 반응을 보였다

온라인 중앙일보 jstar@joongang.co.kr

