영국 팝가수 리타오라 깜짝 팬미팅

영국 팝가수 리타 오라가 지난 21일 '아디다스 오리지널스 by 리타 오라' 컬렉션 런칭을 기념해 한국에 왔다.

리타 오라는 2011년 자신의 첫 노래 “Hot Right Now”를 공개했고, 이 곡은 영국 싱글 차트 1위를 했다. 2012년 2월에는 첫 정규 앨범의 리드 싱글 “How We Do (Party)”를 발매해 역시 영국 싱글 차트 1위에 올랐고, 2012년 8월24일에는 오라의 첫 정규 앨범 Ora를 발표했다. 리타 오라는 지난 3월 포미닛의 현아와 함께 미국 유명 코미디 사이트인 '퍼니 오어 다이(Funny or Die)' 촬영 후 자신의 SNS에 현아와 함께 찍은 사진을 올리면서 한국에서도 널리 알려지게됐다. 리타 오라는 노래 실력 못지않게 자유분방하고 독창적인 패션과 화려한 퍼포먼스로도 유명하다.

방한 중인 리타 오라는 23일 아디다스 오리지널스 서울 플래그십 스토어에서 팬들과의 만남을 가졌다. 이날 리타 오라는 톡톡 튀는 패션으로 눈길을 끌었다. 리타 오라는 이날 네온 컬러블록이 멋스러운 의상을 선택했다. 여기에 위트 가득한 액세서리와 과감하게 찢어진 청바지를 포인트로 가미했고, 알록달록한 파격 패션을 선보였다. 이날 공개한 컬렉션은 자유분방한 그녀의 라이프 스타일을 그대로 담아내 블랙·파스텔·컬러블락· 로즈·스프레이 등 총 5가지 라인으로 구성됐다. 컬렉션은 지난 8월 21일 공개된 블랙 컬렉션을 시작으로 오는 11월까지 총 3번에 걸쳐 공개된다.

글·영상 김세희 기자