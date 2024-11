노랑풍선, 연말 여행할인 선물 제대로 풀었다

연말연시 바쁜 시간을 쪼개어 여행을 계획하는 이들에게 희소식이 들린다.

대한민국소셜미디어대상 관광·여행부문 2년 연속 대상을 수상한 노랑풍선 여행사는 오는 27일까지 여행 기획전 ‘At the end of the year, 12월에 우리가 여행을 꼭 가야하는 이유’를 진행한다. 이번 기획전은 상품마다 다양한 특전을 제공한다. 롯데카드로 100만 원 이상 결제하는 고객에게는 3%할인 혜택도 제공한다(일부상품 제외, 최대 3만 원). 노랑풍선의 기획전 상품은 다음과 같으며, 모든 상품에 유류할증료는 별도로 내야 한다. 문의전화는 02-2022-2542이다.

▶‘2013마지막여행: 따뜻한 남쪽나라’= 힐링의 대명사인 하노이부터 석양이 아름다운 코타키나발루까지 총 7개의 상품이 있다. 세부 3박4일 상품은 14만9000원부터, 하노이 5일 상품은 49만9000원부터, 코타키나발루 4박6일 상품은 54만9000원부터이다.

▶‘2013마지막여행: 가까운 중국, 일본’= 화려한 야경의 홍콩부터 방송프로그램 <꽃보다 할배>로 유명해진 타이완 등 총 5개 상품으로 구성했다. 홍콩마카오 4일 상품은 49만9000원부터, 홋카이도(북해도) 4일 상품은 54만9000원부터, 타이완 4일 상품은 69만9000원부터이다.꽃보다>

▶‘2013마지막여행: 꿈 따라 태평양, 유럽’= 리조트와 항공으로 구성된 괌 자유여행부터 낭만의 서유럽 4국(영국, 프랑스, 스위스, 이태리)까지 총 5개의 장거리 상품을 준비했다. 괌 5일 자유여행상품은 59만9000원부터, 서유럽 6일 상품은 89만9000원부터, 호주 6일 일주상품은 129만9000원부터 판매한다.

▶‘2013마지막여행: 부산에서출발!’= 부산 김해공항에서 출발하는 상품으로 동양의 하와이 오키나와를 포함해 3가지 상품으로 구성했다. 오키나와 3일 상품은 64만9000원부터이다.

▶‘2013마지막여행: 힐링찾아 바다’= 고즈넉한 해변에서 연말을 보내싶은 고객들을 위한 기획으로 제주도와 크루즈 상품로 구성돼 있다. 제주도 3일 상품은 14만9000원부터, 러시아 페리여행 4일 상품은 26만9000원부터이다.

한편 노랑풍선은 오는 20일까지 G마켓에서 ‘타사가격 비교불가 보라카이 기획전’도 진행한다. 아일랜드 호핑투어와 전신마사지를 포함한 라까멜라 신관 디럭스룸 패키지 5일 상품, 자유로운 일정을 원하는 고객에게 추천하는 라까멜라 리조트 에어텔 5일 상품은 27만9000원(유류할증료 별도)부터 구매할 수 있다. 그랜드비스타 풀빌라, 크라운리젠시 컨벤션리조트, 가든리조트 등 보라카이를 대표하는 특급 리조트 상품도 기획전에 포함돼 있다.

노랑풍선 진민수 홍보마케팅팀장은 “성수기이지만 고객들이 가볍게 떠날 수 있도록 기획했다. 선착순으로 제공하는 2만원 할인쿠폰과 여행 시 유용하게 사용될 라네즈 대용량 트래블키트는 더 큰 만족을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

‘타사가격 비교불가 보라카이 기획전’은 G마켓 홈페이지에서 확인할 수 있다.

편성희 기자 psh4608@joongang.co.kr

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>