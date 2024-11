거품없는 여행 노랑풍선여행사(대표이사 고재경, 최명일)는 이번 겨울 12월 27일까지 나를 위한 연말여행 프로젝트 'At the end of the year, 12월에 우리가 여행을 꼭 가야하는 이유' 기획전을 선보여 이목을 끌고 있다.

노랑풍선여행사에서 12월을 맞아 준비한 이번 기획전은 2013년 고생한 나를 위한 연말 여행프로젝트로 기획전상품으로 여행을 떠나는 고객들에게 상품마다 다양한 특전과 100만원이상 결제시 롯데카드 3%할인이벤트를 진행하고 있으며(일부상품제외, 최대3만원), 2013년 마지막여행을 주제로 국내여행인 제주도에서부터 유럽까지 구성되어 있어 여러지역 상품을 한눈에 볼 수 있다.

첫 번째 '2013마지막여행: 따뜻한 남쪽나라'는 추운 겨울 한여름을 느끼고 싶은 고객들을 위한 기획으로 힐링의 대명사인 하노이부터 석양이 아름다운 코타키나발루까지 총 7개의 상품으로 준비되어있다. (추천상품: 세부 3박4일, 149,000원~, 유류할증료별도/ 하노이 5일, 499,000원~, 유류할증료별도/ 코타키나발루 4박6일, 549,000원~, 유류할증료별도)

두 번째 '2013마지막여행: 가까운 중국, 일본'은 가까운 해외에서 연말을 마무리하고 싶은 고객들을 위한 기획으로 화려한 야경의 홍콩부터 '꽃보다 할배'로 유명해진 대만을 포함한 총 5개의 상품으로 구성되어있다. (추천상품: 홍콩마카오 4일, 499,000원~, 유류할증료별도/ 북해도 4일, 549,000원~, 유류할증료별도/ 대만 4일, 699,000원~, 유류할증료별도)

세 번째 '2013마지막여행: 꿈따라 태평양, 유럽'은 평소 장거리여행을 꿈꿨으나 아직 떠나지 못한 고객들을 위한 기획으로 리조트와 항공으로 구성된 괌 자유여행부터 낭만의 서유럽 4국(영국, 프랑스, 스위스, 이태리)까지 총 5개의 장거리 상품이 준비되어 있다. (추천상품: 괌자유 5일, 599,000원~, 유류할증료별도/ 서유럽 6일, 899,000원~, 유류할증료별도/ 호주일주 6일, 1,299,000원~, 유류할증료별도)

네 번째 '2013마지막여행: 부산에서출발!' 은 부산 김해공항에서 출발하는 상품으로 동양의 하와이 오키나와를 포함한 총 3가지 상품이 이용가능하다. (추천상품: 오키나와 3일, 649,000원~, 유류할증료별도)

다섯 번째 '2013마지막여행: 힐링찾아 바다'로는 고즈넉한 해변에서 연말을 보내싶은 고객들을 위한 기획으로 제주도와 크루즈 상품이 준비되어있다. (추천상품: 제주도 3일, 149,000원~, 유류할증료별도/ 러시아 페리여행 4일, 269,000원~, 유류할증료별도)

다양하고 테마를 가진 상품을 한곳에 모아 소개하는 이번 기획전은 노랑풍선 홈페이지 (www.ybtour.co.kr)에서 그 상세내용을 확인 할 수 있다.

한편, 노랑풍선여행사는 지난달 미래창조과학부 산하 (사)한국인터넷소통협회가 주관하는 대한민국소셜미디어대상 관광/여행부문 2년 연속 대상을 수상하였다. 대한민국소셜미디어대상은 인터넷소통지수(ICSI)와 소셜소통지수(SCSI)를 통한 고객평가와 정량적 평가를 통해 시상하는 상으로 노랑풍선여행사는 2013년 업계 최초 카카오스토리 모바일 마케팅을 진행하는 등 고객의 니즈(Needs)를 파악한 차별화된 소통방법으로 이목을 끌었다.

