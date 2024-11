독특한 아이템으로 각광

1 100% 밀짚 소재에 깃털 장식을 더한 페도라. 13만5000원. by 베일리 햇 바이 플랫폼 플레이스. 2 오렌지·그린 줄무늬로 발랄한 분위기를 연출한 페도라. 4만8000원. by 라코스테 라이브. 3 폴리프로필렌 소재의 가볍고 편안한 포크파이(꼭지가 평평한 스타일의 페도라). 가격 미정. by 베일리 햇 바이 플랫폼 플레이스.