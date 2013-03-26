[인사] 국회사무처 농림축산식품해양수산위원회 전문위원 박수철 外

◆국회사무처[이사관 전보]▶농림축산식품해양수산위원회 전문위원 박수철[부이사관 전보]▶교육문화체육관광위원회 입법심의관 박용수[서기관 전보]▶교육문화체육관광위원회 입법조사관 이제봉▶농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 정연수▶미래창조과학방송통신위원회 입법조사관 이재윤
◆보건복지부▶기획조정실 규제개혁법무담당관 김국일▶〃 통상협력담당관 남점순▶보건의료정책실 약무정책과장 황의수▶〃 국민행복의료보장추진본부 권병기▶〃 〃 곽명섭▶건강정책국 식생활영양TF 방석배▶사회복지정책실 사회서비스일자리과장 차전경▶〃 맞춤형복지급여팀 김일열▶인구정책실 저출산고령사회위원회운영지원단 양종수▶〃 국민행복연금추진단 유주헌▶연금정책국 연금급여팀 한상균▶질병관리본부 국립통영검역소장 권기철
◆법제처[부이사관]▶법제지원단 법령입안지원과장 한상우▶기획조정관실 법제총괄담당관 김창범[과장급]▶법제지원단 법제관 이상수[서기관]▶기획조정관실 법령정비담당관 권태웅▶법령해석정보국 법제교육과장 강신구▶기획조정관실 법제정책총괄담당관실 구본규▶기획조정관실 법령정비담당관실 김혜정▶법제지원단 법령입안지원과 백종운
◆통계청[서기관 승진]▶청장 비서실장 서상록▶산업통계과 강호승
◆중소기업청[국장급 전보]▶중견기업정책국장 성윤모▶생산기술국장 양봉환[서기관 전보]▶기획조정관실 비상안전담당관 이문학▶중소기업정책국 지역특화규제개선과장 윤종욱▶중견기업정책국 중견기업정책과장 황수성▶〃 혁신지원과장 원영준▶〃 성장촉진과장 노용석▶생산기술국 생산혁신정책과장 김한식▶〃 기술개발과장 조규중▶〃 기술협력보호과장 장대교▶중견기업정책국 중견기업정책과 강기성▶생산기술국 생산혁신정책과 이태원▶〃 생산혁신정책과 이채영▶〃 기술개발과 황영호
◆기상청[과장급 전보]▶청장 비서관 신동현▶총괄예보관 정준석▶기상기술과장 박정규
◆오산시[서기관 승진]▶하수과 이기풍
◆경북대▶사무국장 송기동
◆건국대병원▶행정처장 채종오