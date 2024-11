[트위터는 지금] "강남스타일 인기 실감" 외국에 이런 간판이!

[사진=인터넷 커뮤니티]

◆'강남스타일' 금지 구역이 있다?

외국의 한 거리에서 '강남스타일' 춤을 추지 말라는 안내판이 붙어 눈길을 끌고 있다. 한 해외 유머사이트에 올라온 이 사진에는 영어권 국가로 보이는 곳에 설치된 안내판의 모습이 담겨 있다. 안내판에는 'NO SMOKING(흡연 금지)' 'NO PET ALLOWED(애완견 금지)' 'NO LITTERING(쓰레기 투척 금지)' 'NO SPITTING(침 뱉기 금지)' 등이 적혀있다. 그리고 여기에 'NO GANGNAM STYLE'이라는 문구와 함께 '말춤' 그림이 자리잡고 있다. 그 앞에선 한 남성이 이를 가리키며 포즈를 취하고 있다. 안내판에는 이 모든 게 안전을 위한 것(FOR SAFETY)이라고 설명되어 있다.

해당 사진이 실제인지 합성인지는 확인되지 않았지만 네티즌 사이에서 큰 인기를 모으며 눈길을 끌고 있는 상황이다. 한 트위터리안은 "안전을 위해서 '강남스타일' 금지라니. 하긴 말춤 동작이 좀 위협적이긴 하다"고 말했다. 또 다른 트위터리안은 "사람들이 거리에서 얼마나 말춤을 추면 저런 안내판이 붙을까. 신기하고 재밌다"고 글을 남겼다. 이 외에도 "싸이가 외국에서 정말 인기가 많긴 많은가 보다" "기분 좋은 경고판" "실제로 저 안내판이 있는 곳이 어딘지 궁금하다" 등의 댓글이 이어졌다.

☞공감 멘션

'강남스타일' 금지 구역이라니. 세상에 이런 곳도? 역시 싸이의 인기 폭발이 세계적이란 게 정말 실감나는군요! (@chaOOO)

딴 것보다도 'For safety' 항목에 들어가 있는 것이 진짜 개그ㅋㅋㅋ (@crmOOO)

금지를 요구하는 안내판이지만 결국 이렇게 해서 또 유명해지는 거지~ (@wajOOO)

[사진=소셜데이팅업체 이츄]

◆이성에 대한 환상이 깨질 때

최근 한 소셜 데이팅 업체가 미혼 남녀 1872명을 대상으로 한 '이성에 대한 환상이 연애에 미치는 영향'이란 설문조사에서 재미있는 결과가 나왔다. 먼저 남성이 여성에게 가지는 환상 중에선 '여자의 방에서는 향기가 날 것 같다'(52.4%)가 가장 많은 대답을 차지했다. 여성은 남성에 대해 '어떤 상황에서도 사랑하는 여자를 지켜줄 것 같다'(62.2%)란 환상이 있었다. 반대로 이러한 환상이 깨지는 순간도 있다. 향기에 민감했던 남성은 '여자의 체취가 고약할 때'(53.9%)라고 대답했고, 늠름한 기사도 정신을 기대한 여성은 '사소한 일에 삐쳐서 입을 꾹 닫을 때'(55.5%)를 꼽았다.

설문조사 결과를 접한 네티즌들은 "환상은 환상일 뿐"이라고 입을 모았다. 한 트위터리안은 "연애를 하다 보면 이성에 대한 환상이 생기는 건 당연하다. 하지만 그 환상이 깨지는 건 순식간"이라고 말했다. 또 다른 트위터리안은 "서로에게 가지는 환상과, 환상이 깨지는 순간을 나란히 두고 보니 뭔가 웃기다. 한쪽은 영화인데 한 쪽은 시트콤"이라고 말했다.

☞공감 멘션

여자의 방에선 향기가 날 것 같다? 아무것도 안 뿌렸는데 자체적으로? 그런 방이 어디 있나 이 사람아. (@crjOOO)

환상이 깨지는 순간의 답변은 남녀 할 것 없이 모두에게 해당되는 내용인 듯 (@manOOO)

환상 따위 안 가질 테니 이제 제발 좀 나타나주오. 나의 짝은 어디에? (@sohOOO)

유혜은 기자