메시지문법으로 배우는 영어

‘우리 아이가 문법이 약한데 한 달간 개인과외를 하면 나아질까요?’ 학부모님들과 상담할 때 가장 많이 듣는 질문이다. 저는 단호하게 ‘아니오’라고 답한다. 영어문법을 한 달 안에 배운다는 것은 8개 품사나 준동사, 관계사 등의 정의만을 정리한다는 의미가 크다. 하지만 문법을 정의 내려 아이들에게 암기를 요구하는 것은 도움이 되지 않는다. 이를 타개할 해결책은 없을까?

DYB최선어학원은 우리만의 문법교육방식을 가지고 있다. 형태(Form)가 아닌 내용(Message)에 주목한다. 20년째 아이들과 만나 수업을 즐기시는 송오현원장은 늘 문법의 기능보다 전하는 메시지를 강조한다. 지난 여름방학에 매주 1회 메시지문법(Song’s Message Grammar)을 직접 강의하셨는데, 반응이 폭발적이었다. 메시지문법 수업이 누구에게나 통한다는 것을 확신했다.

메시지문법이란 형태 속에 함축된 의미를 파악하는 것이다. 현재시제는 이 단어 하나로 해결된다. Regularity(규칙성)! What do you do? I go to school. 거칠게 설명하면 규칙적으로 하는 일, 즉 직업이 뭐냐고 물으니 늘 학교 가는 학생(I’m a student)이라고 대답한 것이다. What are you doing? 하면 지금 일시적으로 하는 동작이 뭐냐고 묻는 것이다. 영어 공부하는 중이라면 I’m studying English. 현재시제는 태양이 늘 떠오르는 것처럼(The sun rises) ‘항상?이라는 뜻을 감안해 해석하고, 현재진행형(be ~ing)은 ‘일시적으로’ 한다는 의미를 생각하면서 이해한다는 것이다. 이유를 알면 이해는 쉽다.

부정사와 동명사도 전하는 메시지가 다르다. 영어에 본동사는 하나다. 또 다른 동사가 문장 속에 나올 때 앞으로 할 일의 의미라면 부정사(to+동사원형)를, 지금 하고 있는 일이라면 동명사(동사 ~ing)를 사용한다. I asked my dad to give me some massage. 아빠에게 요청하고 난 후에 나에게 해주는 것(to give)이 마사지다. Working out to lose weight is important for good health. 의사가 비만인 환자에게 지금 당장 (right now) 운동해서(working out) 앞으로 체중을 줄이는 것(to lose weight)이 건강에 중요하다고 조언하는 내용이다. 만약 그렇지 않다면 나쁜 결과로 심장병이 발생할 수 있다. If you don’t, one consequence could be heart disease. 결과도 부정적일 땐 consequence, 긍정적일 땐 benefit, 양쪽 다 사용할 수 있는 것은 result다. 이렇게 한 문장의 앞뒤 문맥을 이해할 수 있는 바탕이 바로 어법을 메시지로 파악하는 것이라고 말하면 아이들은 기가 막히게 다음에도 기억한다. 이해력이 바탕이 된 학습의 결과다.

메시지를 기반으로 한 문법수업은 학교현장에서도 빛을 발한다. 요즘 학교시험도 문법 오류를 묻는 문제는 현저하게 줄고 어휘나 이해력을 바탕으로 한 문제가 많이 출제된다. 우리의 힘은 ‘항상’ 공부하고 연구하는 자세에 있다. ‘항상’은 시제상 현재다. 올해 DYB최선어학원은 ‘우리는 하나’(DYB ONENESS)라는 캐치프레이즈를 표방했다.

20년째 아이들과 학부모님들의 사랑과 주목을 받는 이유는 우리가 하나인 직영시스템을 고집하기 때문이 아닐까. 어떻게 하면 아이들을 위해 더 잘 가르칠까만을 고민하는 원장님과 선생님이 계신다. 원장께서는 항상 생각하고 혁신해야만 이 자리를 지킬 수 있다고 말한다. 제가 학부모님을 통해 들었던 가장 뿌듯했던 말은 바로 이것이다. 중학생 규원이가 한 말, “엄마, 우리 선생님은 볼 때마다 늘 공부하고 계셔.”

※어원을 통한 효율적인 단어 학습에 대한 궁금증을 보내주세요. DYB-onstp. Q&A 게시판(www.onstp.co.kr)에 질문을 올려주시면 채택된 질문에 대해 답변을 실어드립니다.

<조은아 dyb최선어학원 강사>조은아>