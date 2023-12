[더차트] BTS 정국 1위 롱런…신곡 없는 글로벌차트 톱10

2023년 12월 셋째 주

글로벌 차트가 그대로 얼어버렸다. 신곡 진입 없이 BTS 정국이 7주 연속 1위를 고수했다.

정국이 지난달 3일 발매한 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You)는 써클차트 12월 셋째 주(12월 17~23일) 글로벌차트 정상을 유지했다. 집계기간 노래가 수록된 앨범 ‘골든’(GOLDEN)은 5646장 추가 판매됐다. ‘골든’의 선공개 곡인 ‘3D’와 ‘세븐’(Seven)도 롱런 중이다. 각각 4위와 5위(‘세븐’의 원곡 버전), 7위(‘세븐’의 심의 버전)에 랭크했다.

2위는 르세라핌(LE SSERAFIM)의 ‘퍼펙트 나이트’(Perfect Night)가 차지했다. 이 곡은 해외 뿐만 아니라 국내 차트서도 높은 호응을 얻어, 글로벌차트 톱10 중 가장 높은 디지털차트 써클지수 점수(1600만5958점)를 기록했다.

에스파(aespa)와 뉴진스(NewJeans)의 인기도 굳건하다. 에스파가 지난달 10일 낸 ‘드라마’(Drama)는 3위에 올랐고, 동명의 앨범은 3904장이 추가로 팔렸다. 뉴진스는 지난해 12월 발매한 앨범 ‘오엠지’(OMG)와 지난 7월 공개한 앨범 ‘슈퍼 샤이’(Super Shy)로 각각 3434장, 1만838장의 판매고를 올렸다. 노래 ‘슈퍼 샤이’는 6위, ‘오엠지’ 수록곡 ‘디토’(Ditto’)는 10위에 이름을 올렸다.

이외에도 지난 12일 정국과 함께 군 입대한 지민의 솔로곡 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy)가 8위를, YG가 블랙핑크 이후 7년만에 내놓은 걸그룹 베이비몬스터(BABYMIONSTER)의 데뷔곡 ‘배터 업’(BATTER UP)이 9위를 채웠다.