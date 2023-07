[아이랑GO] 사교육비 줄인다던 킬러문항 배제, 'N수생' 양성하나…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

사교육비 줄인다던 킬러문항 배제, 'N수생' 양성하나

수능 킬러문항 배제가 오히려 사교육 시장에 ‘N수생’ 수요를 촉발한다는 의견이 나왔어요. 6월 15일 윤석열 대통령은 사교육비 증가를 막기 위해 2024년 수능에서 킬러문항(초고난도 문항)을 배제한다고 밝혔는데요. 학원가에서는 수능이 쉬워지면 더 좋은 성적을 낼 수 있다는 기대감에 오히려 N수생이 늘 분위기라는 말이 나오죠. 6월 모의평가가 끝난 지금도 재수학원이나 대형 학원 반수생반·재수반 문의가 이어지고 있고요. 쉬운 수능이 예상됐던 2015학년도 수능에서는 졸업생 응시자 비율이 전년보다 1.5%포인트 증가한 사례도 있죠.

모의평가

대학수학능력시험(수능)을 준비하는 수험생의 능력 수준 파악 및 본수능의 적정 난이도 유지, 수험생에게 새로운 문항 유형과 수준에 적응할 기회 제공을 위해 수능을 출제하는 한국교육과정평가원에서 주관하는 대학수학시험능력모의평가의 줄임말입니다. 매해 6·9월 고등학교 3학년 재학생과 졸업생 또는 이와 동등한 자격이 있는 자 중에서 응시를 원하는 사람을 대상으로 치러집니다. 평가 영역은 국어(1교시), 수학(2교시), 영어(3교시), 한국사와 사회·과학·직업탐구(4교시), 제2외국어·한문(5교시) 등 6개 영역이에요.

After President Yoon Suk Yeol ordered the Ministry of Education to eliminate the so-called “killer questions” for the College Scholastic Ability Test (CSAT) scheduled for November, a number of college freshmen are planning to take the test once again by studying at private academies to go to a better university next year.

the Ministry of Education: 교육부. 간단히 “Education Ministry”라고도 표현

eliminate: 없애다, 제거하다(=remove, get rid of~)

so-called: 소위

killer questions: 킬러 문항

College Scholastic Ability Test: 대입수능

scheduled for~: ~로 예정된

a number of~: ~가 많은

freshman: 신입생, 대학 1학년생

private academy: 사설학원(=cram school)

排除超纲题目恐将导致更多考生选择复读

有人指出,在高考中排除超纲题目,可能会导致课外辅导市场中“N年复读生”需求大幅增加。6月15日,尹锡悦总统宣布,为了减轻民众课外辅导费压力,将在2024年高考当中,排除掉超纲题目(超高难度题目)。但是有意见认为,如果高考变得更加容易,反而可能有考生会通过不断地复读重考来取得理想成绩。在今年6月份模拟考试结束之后,复读补习班和大型课外辅导机构都接到很多关于重考补习班和复读补习班的咨询。此前2015年就出现过因为预计试题难度较低,导致考生中毕业生所占比例较前一年度增加1.5%的状况。

复读 [fù dú] 재수

重考 [chóng kăo] 시험을 다시 치다

模拟考试 [mó nǐ kǎo shì] 모의고사

考生 [kǎo shēng] 수험생

毕业生 [bì yè shēng] 졸업생