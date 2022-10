[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…러시아 우크라이나 침공 7개월 핵 위협 나선 푸틴

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

러시아의 우크라이나 침공 7개월…핵 위협 나선 푸틴

러시아의 우크라이나 침공이 7개월을 넘기면서 핵 전쟁 위협이 연일 나옵니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 9월 21일 예비군 30만 명 동원과 함께 핵무기 사용 가능성을 언급했죠. 28일엔 러시아가 체내 방사능 축적 감소 효과가 있는 아이오딘(요오드) 정제 대량 구매를 긴급 결정했다고 알려졌어요. 인류의 핵무기 사용은 제2차 세계대전 중인 1945년 미국이 일본에 투하한 원자폭탄이 처음이자 마지막입니다. 미국은 핵 사용 가능성에 강력 대응을 예고했죠.

블라디미르 푸틴 러시아의 3·4·6·7대 대통령이자 23년째 장기집권 중인 최고 권력자입니다. 1990년 정계에 입문한 그는 1999년 47세 나이로 총리가 됐고 2000년엔 대통령에 당선, 2004년 재선에도 성공했죠. 러시아 헌법상 3연임 제한으로 2008~2012년엔 총리로 물러났지만, 2012·2018년 대선에서 또 당선돼요. 2020년에는 국민투표를 통해 임기를 2036년까지 연장했죠. 푸틴은 부정선거 논란, 정적 암살 의혹 등 사실상 독재자로 평가받죠. 또 2차에 걸친 체첸과의 전쟁 및 조지아·우크라이나 침공 등 무력주의 행보로 전 세계의 눈총을 받습니다.

Here it is!

After an independent news outlet in Ukraine reported about Moscow’s decision to buy a large amount of iodine tablets to help protect Russians from radioactivity, concerns are rapidly growing over the possibility of Russian President Vladimir Putin using nuclear weapons against Ukrainians in the war.

independent: 독립적인(=neutral, nonpartisan, unbiased)

news outlet: 언론 매체(=news organization)

report: 보도하다(“보고하다”라는 뜻도 있음에 유의)

a large amount of~: 다량의

iodine tablet: 요오드 알약

protect: 보호하다, 지키다(=defend, safeguard, save, cover up for)

radioactivity: 방사능

concern: 걱정, 우려(=worry)

rapidly: 급속히(=quickly, swiftly, speedily, fast)

possibility: 가능성(=likelihood, chance, odds)

nuclear weapons: 핵무기(=atomic weapons, nukes)

俄罗斯入侵乌克兰7个月…普京开始进行核威胁

俄罗斯入侵乌克兰已经超过7个月,最近几天俄方接连爆出核战争威胁。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京9月21日在动员30万预备役时,提到了使用核武器的可能性。28日又爆出俄罗斯决定紧急购买大量具有缓解体内核辐射效果的碘片。1945年,美国在第二次世界大战中向日本投下的原子弹是人类首次也是唯一一次使用核武器。针对俄方使用核武器的可能性,美方表示将会采取强力应对措施。

核威胁 [hé wēi xié] 핵 위협

动员 [dòng yuán] 동원

预备役 [yù bèi yì] 예비역

核辐射 [hé fú shè] 방사능

碘片 [diǎn piàn] 요오드 정제

原子弹 [yuán zǐ dàn] 원자폭탄