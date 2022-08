[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…연이은 논란에 지지율 하락한 윤석열 정부

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

연이은 논란에 지지율 하락한 윤석열 정부

윤석열 대통령 지지율이 20%대로 떨어졌어요. KSOI의 7월 말 여론조사에 따르면 윤 대통령의 국정수행에 긍정 평가는 28.9%, 부정 평가는 68.5%였죠. 계속되는 인사 문제, 충분한 협의 없이 추진된 교육부(박순애)의 초등학교 입학 연령 하향, 대선 전부터 갈등을 빚어온 이준석 국민의힘 대표 저격 문자메시지 노출 사고(권성동) 등이 영향을 미친 것으로 보여요. 여기에 최재해 감사원 원장이 정치적 중립을 지켜야 하는 감사원을 두고 "대통령 국정운영 지원기관"이란 발언을 해 여당에서도 지적을 받았습니다.

An uncomfortable summer vacation

Even during his first vacation, president Yoon Suk-yeol is not at ease after the exposure of text messages between him and Kweon Seong-dong, floor leader of his People Power Party, by the media, the half-baked proposal to lower the elementary school starting age to five by Education Minister Park Soon-ae, and shocking remarks by Choe Jae-hae, chair of the Board of Audit and Inspection, that it is a board with a mission to support the president.



at ease: 편안한(=comfortable)

exposure: 노출, 공개(=revelation, exposé, disclosure)

text messages: 문자 메시지

floor leader: 원내대표(국회 내에서 특정정당을 대표하는 의원)

the People Power Party: 국민의힘 당

the media: 미디어, 언론(=the press)

half-baked: 설익은, 엉성한, 미온적인(=poorly planned, ill-conceived, short-sighted, immature)

proposal: 제안(=suggestion, proposition)

lower: 낮추다, 내리다, 하향하다

elementary school: 초등학교(=primary school)

shocking remarks: 충격적 발언

the Board of Audit and Inspection: 감사원

mission: 임무, 사명

support: 돕다, 지지하다, 보좌하다(=help, back, aid, assist, side with~)

the Board of Audit and Inspection: 감사원

mission: 임무, 사명

support: 돕다, 지지하다, 보좌하다(=help, back, aid, assist, side with~)

风波争议不断,尹锡悦政府支持率下跌

尹锡悦总统支持率跌破30%。KSOI七月底实施的民意调查结果显示,对于尹总统施政的满意率为28.9%,不满意率为68.5%。持续不断的人事风波,教育部(朴顺爱)不经过充分协商就贸然下调小学入学年龄,以及攻击从大选前就有矛盾的李俊锡国民力量党代表短信内容意外曝光事件(权性东)都影响到总统的支持率。而监查院作为本应恪守政治中立的机构,崔载海院长一番“总统国政运营支援机构”的发言,导致连执政党内部都出现指责声音。

忙里偷闲 [máng lǐ tōu xián] 망중한

学制 [xué zhì] 학제

国政 [guó zhèng] 국정

支持率 [zhī chí lǜ] 지지율

恪守 [kè shǒu] 충실히 지키다

政治中立 [zhèng zhì zhōng lì] 정치적 중립