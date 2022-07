[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…윤석열 정부 출발부터 사면초가

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

윤석열 정부 출발부터 사면초가

윤석열 정부가 첫 분기 직무 평가에서 어려움을 겪고 있어요. 통계청에 따르면 6월 소비자 물가 상승률이 6%대로 IMF 외환위기 이후 가장 높은 수치인 데다, 코로나19 신규 확진자가 7월 6일 2만 명에 육박하면서 재유행이 예고됐죠. 그뿐만 아니라 국회 인사청문회를 거치지 않은 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관과 김승겸 합동참모본부 의장 임명 강행, 국무위원 3명째 낙마로 윤 대통령 지지율도 하락, 여러 여론조사에서 긍정과 부정 지지율이 역전되는 데드크로스가 발표됐죠.

Two peas in a pod

Despite mounting public criticism leveled at President Yoon Suk-yeol’s unilateral appointment style, he takes comfort in the rhetoric that his appointments of government ministers are still better than in the past administration. In the meantime, consumer prices are skyrocketing amid signs of a resurgence in Covid-19.

decision: 결정, 결단

transfer: 전보하다, 이직(이동, 전근, 전학)하다

approval: 재가, 허락, 허가, 승인 (=authorization, permission, consent, endorsement)

lead to~: ~에 이르다, ~을 초래하다(=result in, trigger, provoke)

controversy: 논란

integrity: 자존(감), 위엄, 명예, 권위(=prestige, honor)

law enforcement agency: 법집행 기관. 검찰(the prosecution)을 흔히 “top law enforcement agency”라고 한다

commissioner general: (경찰) 청장

tender one’s resignation to~: 사직(사임)을 표명하다(=submit one’s resignation to~)

term: 임기, 기간

put on hold: 보류되다

attend: 참석(출석)하다

刚上台就四面楚歌的尹锡悦政府

即将迎来首次季度职务考评的尹锡悦政府面临重重困难。统计厅数据显示,6月份消费者物价指数上升率超6%,创下金融危机以后最高值。新冠肺炎日新增确诊人数7月6日再度逼近2万人大关,可能会再度出现大规模传染。此外,尹总统不经过国会人事听证会程序便强行任命朴顺爱为副总理兼教育部长官,任命金承谦为联合参谋本部议长,饱受争议,加上三位国务委员候选人接连落马,也导致尹总统支持率下跌,在多个民调中,都出现不满意率高于满意率的死亡交叉。

暴涨 [bào zhǎng] 폭등

四面楚歌 [sì miàn chǔ gē] 사면초가

饱受争议 [bǎo shòu zhēng yì] 논쟁을 불러일으키다

支持率 [zhī chí lǜ] 지지율

民调 [mín diào] 여론조사

死亡交叉 [sǐ wáng jiāo chā] 데드크로스

※ 아이랑GO 외국어 만평이 '소년중앙' 여름방학 휴간으로 2주간 쉽니다.