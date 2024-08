신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 국면에서 영웅으로 떠오른 미국인이 있습니다. 마이크로소프트(MS) 창업자이자 2020년 전 세계서 두 번째로 부유한 인물, 빌 게이츠입니다. 현업에서 은퇴한 빌 게이츠는 빌&멜린다 게이츠 재단을 설립해 20년째 기후변화·질병 등 전 지구적 문제 해결을 위해 두발 벗고 뛰고 있습니다.

이번 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 사태에서 그의 활약은 더욱 두드러졌습니다. 현재까지 코로나19 퇴치와 백신 개발을 위해 기부한 돈만 총 3억 달러(3663억원)에 이릅니다. 미국과 중국 정부가 백신을 선점하려 경쟁 중인 가운데 “코로나19 백신은 전 세계 공공재가 돼야 한다”는 메시지를 내 귀감이 되고 있습니다. 지난달 문재인 대통령과의 통화에서는 “코로나19 방역에 성공적인 한국이 치료제와 백신 개발에 힘을 보태 달라”고 부탁했습니다.

빌&멜린다 게이츠 재단 공동의장인 멜린다 게이츠도 자국 행정부에 따끔한 목소리를 냈습니다. 멜린다는 8일(현지시간) NBC 방송에 출연해 “도널드 트럼프 행정부의 코로나19 대응은 D- 학점 수준”이라며 “미국이 너무 많은 시간을 허비했고 검사, 보호장비, 물자, 서비스를 제공할 국가적 리더십이 없다”고 일갈했습니다.

“수십억 달러를 투자하기 전에, 나는 그것에 대해 매우 많이 읽는다”(When I spend billions of dollars on something, I have a tendency to read a lot about it)