방위비 협상 와중에···에이브럼스 "김칫국 마시다" 트윗 논란

11차 한·미 방위비분담금협정(SMA) 협상이 합의에 이르지 못한 가운데 로버트 에이브럼스 주한미군 사령관이 2일 자신의 트위터에 ‘김칫국 마시다’란 문장이 적힌 사진을 리트윗했다.

사진에는 ‘김칫국 마시다’(to drink kimchi broth)는, ‘알이 부화하기 전 닭을 세다’(to count one's chickens before they hatch)는 의미가 있다는 설명이 달렸다.

에이브럼스 사령관은 앞서 “나는 오늘 부화하기 전 닭을 세지 말라는 것이 때가 될 때까지 김칫국을 마시지 말라는 것과 같다는 것을 배웠다”고 트윗을 올렸다.

한·미가 방위비 협상을 두고 막판 줄다리기를 하는 상황에서 전날 한국 정부 안팎에서 협상 타결이 임박했다는 기류가 흘러나오자, 우회적으로 미국 측 입장을 표시한 것 아니냐는 해석이 나오고 있다.

공교롭게도 이날 미 백악관과 국무부 등도 하루 전 국내에서 불거진 방위비 협상 ‘잠정 타결’ 분위기를 강하게 부인하는 반응을 내놨다. 미 행정부 고위관리는 1일(현지시간·한국시간 2일) 중앙일보에 “대한민국과 SMA 협상을 계속 진행 중”이라며 “트럼프 대통령은 한국을 포함한 전 세계 우리 동맹국이들이 더 많은 기여를 할 수 있고, 더 많이 해야 한다는 기대를 해왔다”고 밝혔다. 백악관 관계자도 “협상이 끝난 게 아니다”고 강조했다.

방위비 협상이 한국에 유리한 방향으로 흘러가지 않게, 미 정부가 한 방향으로 움직이고 있다는 관측이다. 하지만 이미 1일부터 주한미군 사령부가 한국인 노동자의 무급휴직을 강행하며 협상력 제고에 나선 마당에 주한미군 사령관까지 무례하다고 받아들여질 수 있는 언사로 한국 정부를 압박하는 건 과도하다는 지적도 나온다.

이와 관련 주한미군 당국자는 “사령관이 한국어 공부를 하면서 배운 표현을 언급한 것”이라며 “한ㆍ미 관계나 다른 현안과 연결지어선 곤란하다”고 말했다.

백민정 기자 baek.minjeong@joongang.co.kr