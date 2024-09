경희사이버대학교, 대학의 사회적 공헌 위한 해외 석학 특강 촬영 진행

경희사이버대학교는 지난 10월 14일(월) 미국 심리학회 학교교육 심리센터(APA, CPSE) Rena F. Subotnik 소장, Teacher Prep Inspection-US(TPI-US) Edward Crowe 회장과 함께 간담회와 특강 촬영을 진행했다.

‘재능 개발에 필요한 7가지 원칙’, ‘학생 성취도에 영향을 주는 교사의 역할’ 주제로 강의 촬영 진행 #교양학부 해외석학 특강 시리즈의 일환으로 진행

간담회를 통해 우리 대학의 교육 목표와 가치, 교육 철학과 미래교육에 대해 공유하는 시간을 가졌다. 특히, 대학의 사회적 공헌과 급변하는 세계에서 대학이 준비하고 목표해야 할 점에 대해 논의가 이어졌다.

이후 국내 사이버대학 중 최대 규모를 자랑하는 KHCU 글로벌 스튜디오에서 특강 촬영이 진행됐다. 미국 심리학회 학교교육 심리센터(APA, CPSE) Rena F. Subotnik 소장은 ‘Seven Principles of Talent Development : Preparing the Next Generation of Artists, Scientists, and Leaders (재능개발의 7가지 원칙 : 차세대 예술가, 과학자, 리더 양성)’를 주제로 음악과 과학 등 재능 개발에 필요한 원칙에 대해 설명하며 교사, 학부모, 학생에 시사점을 전달했다.

이어 Teacher Prep Inspection-US(TPI-US) Edward Crowe 회장은 ‘Evaluating Teacher Training Programs (교사양성 프로그램 평가)’를 주제로 학생의 성취도에 영향을 주는 다양한 요인 중 교사의 역할에 대해 특강을 진행했다.

이번에 촬영한 미국 심리학회 학교교육 심리센터(APA, CPSE) Rena F. Subotnik 소장과 Teacher Prep Inspection-US(TPI-US) Edward Crowe 회장의 특강은 교양학부 특강시리즈로 활용할 계획이다.

미국 심리학회 학교교육 심리센터(APA, CPSE) Rena F. Subotnik 소장은 “이번 방문을 통해 경희사이버대학교에 대해 자세하게 알게 되어 기쁘다. 체계적인 교수지원 프로그램과 온라인 학습관리시스템을 토대로 향후 경희사이버대학교가 갖는 발전 가능성이 크다고 생각한다”고 소감을 전했다.

경희사이버대학교 변창구 총장은 “영재교육, 교사양성 분야의 저명한 두 분을 모시고 특강을 촬영하게 되어 기쁘다. 우리 대학은 국내 최초의 사이버대학으로써 온라인 교육을 통해 경희비전을 달성하고자 노력하고 있다. 이번 특강 촬영을 통해 학교 구성원들에 해외 석학 강의를 제공할 수 있어 기쁘게 생각한다”고 말했다.

온라인 중앙일보