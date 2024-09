‘의자에서 일어나 3m 왕복’ 10초 이상 걸리면 ‘이 질환’ 위험

의자에서 일어나 걷는 것만 봐도 노인들의 골절 위험을 미리 알 수 있다는 연구결과가 나왔다. 특별한 도구 없이 집에서도 간단히 확인 할 수 있어서 추석 명절에 부모님의 뼈 건강을 확인하는 데 유용할 것으로 보인다.

삼성서울병원-보라매병원 공동 연구팀, 노인 107만명 분석 #3m 걸어가 되돌아와 앉는 데까지 10초 이상이면 골절 위험 #20초 이상 시 고관절 골절 위험 2배 가까이 큰 폭 늘어나 #연구팀 “증상 없는 골다공증, 골절 위험 선별 검사가 예방 첫 걸음” #

골밀도 저하로 이어지는 골절은 노인들의 삶의 질을 떨어트리고 수명을 단축하는 무서운 질환이다. 우리나라는 급속도로 진행된 고령화로 골절 환자 수가 빠르게 증가하고 있다. 2019년 기준 연간 약 30만건의 골다공증성 골절이 발생할 것으로 추정된다.

성균관대의대 삼성서울병원 신동욱 교수, 서울대의대 보라매병원 정수민 교수 공동 연구팀은 2009년부터 2015년 사이 66세 생애전환기 건강검진을 받은 노인 107만 여명을 대상으로 연구를 진행했다. 연구팀은 ‘일어나 걸어가기 검사(Timed up and go test)’ 결과를 토대로 검진 대상자를 평균 4.5년 간 추적 관찰해 골절 발생 여부와 관련 있는지 살펴봤다. ‘일어나 걸어가기 검사’는 검진자가 의자에서 앉은 상태에서 일어선 뒤 3m를 걷고, 다시 돌아와 제자리에 앉기까지 걸린 시간을 측정하는 방식으로 이뤄진다.

단순해보이지만 다리 근력, 보행속도, 균형감각 등을 종합적으로 판단할 수 있는 검사다. 10초가 되기 전에 들어와야 정상이다.

연구팀에 따르면 ‘일어나 걸어가기 검사’에서 소요 시간 10초대인 사람은 정상군(10초 이하) 보다 골절가능성이 8% 가량 높게 나타났다. 20초 이상 걸리면 20% 이상 위험도가 상승했다.

특히 고관절 골절의 경우에 10초대에서 19%, 20초 이상인 경우 두 배 가까운 96% 급증했다. 척추 골절 역시 10초대에서 13%, 20초 이상에서는 32% 위험도가 높아져 확연한 차이가 드러났다. 고관절 골절은 발생 후 1년 내 5명 중 1명이 사망하고, 후유 장애가 남을 가능성이 높다. 척추 골절은 심한 통증과 함께 척추 변형을 유발해 노년의 삶을 무너뜨린다.

정수민 교수는 “근력이 감소하고 균형감, 유연성 등이 감소해 운동 기능이 떨어지면 골절 위험이 커지게 된다”며 “노인들의 경우 꾸준히 근력과 유연성 운동을 병행할 필요가 있다”고 말했다.

신동욱 교수는 “증상이 없는 골다공증은 선별 검사를 통해 골절 위험이 높은 사람을 미리 걸러내는 게 중요하다”면서 “골절 위험이 높은 사람은 골밀도 검사 등을 통해 정확히 진단하고 필요시 칼슘이나 비타민D, 약물 치료 등을 통해 적극적으로 대처해야 한다”고 강조했다. 이번 연구 결과를 담은 논문은 해외 저명 학술지 ‘뼈(Bone)’ 최근호에 게재됐다.

이에스더 기자 etoile@joongang.co.kr