스릭슨, Z-FORGED IRON 출시

던롭스포츠코리아(주)(대표 홍순성)가 전개하는 글로벌 골프 토털 브랜드 스릭슨은 상급자가 편안하게 컨트롤 할 수 있는 머슬백 아이언 ‘Z-FORGED’를 출시한다.

2019년 스릭슨이 새롭게 선보이는 ‘Z-FORGED’ 아이언은 최근 골프시장에서 주목받고 있는 스릭슨 ALL NEW Z시리즈 아이언 최상단에 위치한 모델로 퍼포먼스를 리딩하는 모델이다. 특히 ‘Z-FORGED’ 아이언은 상급자들의 전유물로만 여겨졌던 머슬백 아이언의 장점은 그대로 살리면서 편안함을 더하는 방향으로 개발했다. BE BRAVE 캠페인을 통해 필드에서 용감한 플레이를 이끌어내는 스릭슨이 출시한 최상급자 용 아이언으로 필드에서 과감한 플레이를 돕는다.

이번에 새롭게 선보이는 ‘Z-FORGED’ 아이언의 헤드 디자인은 얇은 탑라인과 컴팩트한 페이스 등 머슬백 아이언 고유 특징을 유지하고 있다. 그러면서 물결 느낌의 유려한 곡선을 살린 머슬백 디자인이 특징이다.

부드러운 타구감을 완성하는 ‘S20C’ 카본스틸 단조헤드인 ‘Z-FORGED’ 아이언은 이전 세대 모델에 비해서 그루브를 깊게 하여 더욱 쉽고 안정된 스핀성능을 유지할 수 있도록 했다. 길이가 짧은 아이언으로 갈수록 그루브 깊게 하고 그루브의 간격을 조밀하게 하면서 수를 늘리는 방법으로 러프와 어려운 각도에서도 발군의 스핀성능을 발휘하도록 했다.

‘Z-FORGED’ 아이언에는 스릭슨 아이언의 상징적인 투어 V.T솔 기술이 적용됐다. ‘Z-FORGED’ 아이언을 위해 새롭게 디자인된 투어 V.T솔은 잔디의 저항을 최소화하여 부드러운 스윙을 만들어주기 때문에 언제나 일관성 있는 임팩트를 유지할 수 있도록 돕는다.

‘Z-FORGED’ 아이언은 다이나믹 골드 DST S200과 NS PRO MODUS TOUR 120샤프트 중 스윙 스타일에 맞춰 선택 가능하며 전국 300여개 스릭슨 취급점을 통해 만나볼 수 있다.

온라인 중앙일보