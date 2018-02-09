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사회 사회일반

[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

중앙일보

입력

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종합 27면

◆국무조정실·국무총리비서실<실장급>▶민정실장 남평오<국장급>▶공직복무관리관 송경원▶성과관리정책관 민용식▶농림국토해양정책관 임상준▶안전환경정책관 정훈▶정무기획비서관 이정원▶민정민원비서관 이효진▶소통지원비서관 한경필▶새만금사업추진지원단 부단장 윤순희

◆고용노동부<국장급 전보>▶서울지방노동위원회 상임위원 강현철

◆공정거래위원회<국장 승진>▶카르텔조사국장 고병희<과장급 전보>▶기획재정담당관 이용수▶경쟁정책과장 송상민

◆국민권익위원회<고위공무원 승진>▶신고심사심의관 김재수<고위공무원 전보>▶국가공무원인재개발원 교육파견 허재우<과장급 전보>▶운영지원과장 김응태

◆국세청<부이사관 승진>▶혁신정책담당관 민주원▶납세자보호담당관 오덕근▶조사기획과장 심욱기

◆한국은행▶정책보좌관 민좌홍▶조사국장 이환석▶금융시장국장 이상형

◆대구시▶남구 부구청장 최희송▶수성구 부구청장 홍성주▶시민행복교육국장 직무대리 진광식▶건설교통국장 직무대리 김종근▶섬유패션과장 직무대리 권상택▶산단재생과장 김규철▶대변인 김진상▶예산담당관 조동두▶사회적경제과장 김영기▶자치행정과장 김상희▶자원순환과장 지형재

◆한국스포츠경제▶편집국 엔터산업부장 겸 뉴미디어본부 총괄부장 유아정▶뉴미디어본부 디지털뉴스부장 신화섭

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