[인사] 과학기술정보통신부 外

◆과학기술정보통신부<국장급 전보>▶인터넷융합정책관 최영해
◆환경부<국장급 전보>▶영산강유역환경청장 조병옥<과장급 전보>▶기획조정실 혁신행정담당관 송호석▶대기환경정책관실 교통환경과장 김정환▶물환경정책국 유역총량과장 조현수▶자원순환국 폐자원에너지과장 정명규▶화학물질안전원 사고대응총괄과장 이율범▶낙동강유역환경청 유역관리국장 김영우
◆고용노동부▶장관 정책보좌관 김진욱
◆국토교통부<실장급 승진>▶교통물류실장 김정렬<국장급 전보>▶대변인 이문기▶국토정책관 안충환▶주택정책관 김흥진▶철도국장 손명수▶서울지방국토관리청장 박민우▶서울지방항공청장 김완중
◆국세청<부이사관 승진>▶감사담당관 이경열▶소비세과장 장동희▶세원정보과장 안덕수
◆새만금개발청<임명>▶차장 김경욱
◆해양경찰청<치안정감 승진>▶차장 김두석<치안감 승진>▶경비국장 박찬현▶서해지방해양경찰청장 구자영<치안감 전보>▶기획조정관 고명석▶남해지방해양경찰청장 류춘열<경무관 전보>▶수사정보국장 여인태▶장비기술국장 김홍희
◆아주경제▶아주T&P 대표 이상국▶총편집·인민일보 한국대표처 대표 장충의