트럼프 “북한이 우리 존중하기 시작했다…뭔가 긍정적인 것 나올 듯”

도널드 트럼프 미국 대통령이 북한과 관련해 “아마도 긍정적인 무엇인가가 일어날 수 있다”며 북미 관계 개선 가능성을 시사했다.

미국 CBS뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 22일(현지시간) 애리조나 주 피닉스에서 열린 지지 집회에서 “김정은 북한 노동당 위원장이 우리를 존중하기 시작했다는 사실을 나는 존중한다(I respect the fact that North Korean leader Kim Jong Un may be starting to respect the United States)”고 말했다.

트럼프 대통령은 “아마도, 아닐지도 모르지만, 그래도 아마 긍정적인 것이 나올 수 있다”고 덧붙였다.

이같은 발언은 북한의 핵개발과 미국에 도발할 수 있는 대륙간탄도미사일(ICBM) 개발에 대해 언급하던 중 나왔다.

앞서 트럼프 대통령은 대북 군사옵션을 거론했고 이에 북한이 미국령 괌에 포위사격을 하겠다는 위협으로 맞받자 한반도에는 긴장감이 고조됐다.

북한이 지난 15일 당분간 미국의 태도를 지켜보겠다며 경고한 미사일 시험을 보류했고, 트럼프 대통령은 16일 트위터를 통해 “매우 현명하고 상당히 합리적인 결정을 했다”고 평가했다.

