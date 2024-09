전일야화(前日野話) 수리영역 기초반

'수리신(神)' 김선생의 요점정리(용꼬리 용용~~)

① UTU : Up team is Up.

<다른뜻> 올라갈 팀(선수)은 올라간다.

<동의어> 평균 회귀 법칙

<유의어> 야잘잘

<반의어> DTD(Down team is Down)

(예문) A : 요즘 두산 참 잘하네. 후반기 승률이 0.882(15승1무2패)야.

B : 응, UTU지.

①-1 평균 회귀 법칙 : 언젠가는 평균으로 돌아간다.

<동의어> UTU, DTD

<유의어> 플루크 법칙(요행 법칙)

②야잘잘 : 야구는 원래 잘하는 사람(팀)이 잘한다.

<동의어> 두산

<유의어> UTU

(예문) A : 두산 박건우는 후반기 타율이 0.444라며?

B : 응, 박건우는 야잘잘이야.

(※오답노트) 야구는 원래 잘생긴(X) , 잘하는(O) 사람이 잘한다.

글/김원 기자, 그림/이장혁 인턴기자

※전일야화(前日野話)는 치열하게 끝난 야구경기를 한숨 돌리면서 되돌아 보는 중앙일보 야구팀의 콘텐트입니다. 뉴스를 넘어선 스토리를 요술램프에 담아 전하겠습니다.