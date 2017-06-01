[인사] 교육부 外

◆교육부▶교육부 일반직 고위공무원 박영숙▶동북아교육대책팀장 장학관 권영민▶교육과정운영과 지원근무 장학관 박희동▶동북아교육대책팀 지원근무 교육연구관 김일환▶대학정책실 행정사무관 이정규▶교육과정정책과 지원근무 교육연구사 강혜영▶교육과정정책과 지원근무 교육연구사 김홍환▶학생건강정책과 교육연구사 신일주▶교과서정책과 행정주사 노미숙▶규제개혁법무담당관실 행정주사보 김유범▶교육과정정책과 지원근무 행정서기 최세영
◆경기대▶대학원 경영학과 석좌교수 김규태
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종합 26면
◆교육부▶교육부 일반직 고위공무원 박영숙▶동북아교육대책팀장 장학관 권영민▶교육과정운영과 지원근무 장학관 박희동▶동북아교육대책팀 지원근무 교육연구관 김일환▶대학정책실 행정사무관 이정규▶교육과정정책과 지원근무 교육연구사 강혜영▶교육과정정책과 지원근무 교육연구사 김홍환▶학생건강정책과 교육연구사 신일주▶교과서정책과 행정주사 노미숙▶규제개혁법무담당관실 행정주사보 김유범▶교육과정정책과 지원근무 행정서기 최세영
◆경기대▶대학원 경영학과 석좌교수 김규태