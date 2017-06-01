1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 교육부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 26면

◆교육부▶교육부 일반직 고위공무원 박영숙▶동북아교육대책팀장 장학관 권영민▶교육과정운영과 지원근무 장학관 박희동▶동북아교육대책팀 지원근무 교육연구관 김일환▶대학정책실 행정사무관 이정규▶교육과정정책과 지원근무 교육연구사 강혜영▶교육과정정책과 지원근무 교육연구사 김홍환▶학생건강정책과 교육연구사 신일주▶교과서정책과 행정주사 노미숙▶규제개혁법무담당관실 행정주사보 김유범▶교육과정정책과 지원근무 행정서기 최세영

◆경기대▶대학원 경영학과 석좌교수 김규태

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT