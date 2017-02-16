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사회 사회일반

[인사] 외교부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆외교부<국장>▶인사기획관 배종인▶북미국장 조구래▶중남미국장 허태완▶국제경제국장 홍영기▶양자경제외교국장 윤성덕<심의관>▶기획재정담당관 태준열▶운영지원담당관 강호증▶여권과장 우인식<실장>▶기획조정실장 조현동▶의전장 이욱헌▶공공외교대사 박은하▶국제안보대사 최홍기▶국립외교원 외교안보연구소장 백지아

◆해양수산부<부이사관 승진>▶원양산업과장 강인구<국장급 전보>▶감사관 류재형▶국립해양조사원장 이동재<국장급 교육파견>▶국립외교원 박경철

◆중소기업청<과장급 승진>▶광주전남지방중소기업청 창업성장지원과장 이청일<과장급 전보>▶소상공인지원과장 유환철▶기업혁신지원과장 엄진엽▶강원지방중소기업청장 정영훈▶경남지방중소기업청장 김정일

◆특허청<과장급 전보>▶상표심사1과장 김경욱

◆중앙대▶자연과학대학장 겸 공동기기센터장 이종찬▶창의 ICT공과대학장 최영완▶약학대학장 황완균▶경영전문대학원장 김동순▶생명공학대학장 류범용▶미디어센터장 이무열▶대학원부원장 황장선

◆한남대▶사회문화·행정복지대학원장 배정열▶경영·국방전략대학원장 김종하▶문과대학장 장수익▶경상대학장 허찬영▶사무처장 윤덕환▶취업·창업처장 송희석

◆브릿지경제신문<전보>▶편집국 온라인마케팅부 부장 구본규

◆한국농촌경제연구원▶농업·농촌정책연구본부장 송미령▶농업·농촌정책연구본부 농식품정책성과관리센터 규제영향평가팀장 우병준▶글로벌협력연구본부 FTA이행지원센터장 정민국▶농업관측본부장 황의식▶농업관측본부 모형·정책지원실장 한석호

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