[“인적 청산, 2년 드리겠다”]

새누리당 인명진 비대위원장, 지난 12월 30일 강성 친박계 의원들에게 2017년 1월 6일까지 자진 탈당할 것을 요구하며.

["쉬고 안 쉬고는 우리가 알아서 한다"]박영수 특검팀 팀원들이 지난 31일 “내일(1일)은 부담 갖지 말고 쉬라”는 특검 지시에도 불구하고 수사 의지를 내보이며.

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS