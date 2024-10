글로벌 신문의 대명사 The New York Times가 12일부터 한국 독자들을 찾아갑니다.

중앙일보 영어신문 코리아중앙데일리와 함께 발행되는 International New York Times가 12일부터 The New York Times로 제호를 변경하고 뉴스 콘텐트도 획기적으로 바꿉니다. 이제 한국에서도 전 세계 주요 사건에 대한 뉴욕타임스의 깊이 있는 분석과 보도를 직접 만나실 수 있습니다.

토머스 프리드먼, 로저 코언 등 세계 최고 수준의 칼럼니스트들이 만드는 오피니언 지면이 한 면 더 추가되며, 뉴욕타임스 역사상 최초로 사설이 신문 1면에 고정 게재됩니다. 매일 아침 Korea JoongAng Daily-The New York Times와 함께 하루를 시작하십시오.