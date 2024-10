2016.04.03 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고순위 책명 작가·출판사01 완벽하지 않은 것들에 대한… 혜민 수오서재02 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜03 지적 대화를… 채사장 한빛비즈04 하늘과 바람과 별과 시 윤동주 소와다리 05 나미야 잡화점의…히가시노 게이고 현대문학06 사피엔스 유발 하라리 김영사 07 미라클모닝 할 엘로드 한빛비즈08 보통의 존재 이석원 달 09 라플라스의 마녀 히가시노 게이고 현대문학10 오리지널스 애덤 그랜트 한국경제신문사

영화 예매 자료=영화진흥위원회순위 영화명 주연01 배트맨 대 슈퍼맨 헨리 카빌 벤 애플랙02 주토피아(애니메이션) 03 글로리데이 지수 김준면 류준열04 미스컨덕트 알 파치노 안소니 홉킨스05 대배우 오달수 윤제문 이경영06 일사각오(다큐멘터리)07 아노말리사(애니메이션)08 부활 조셉 파인즈 톰 펠튼09 하이-라이즈 톰 히들스턴 시에나 밀러10 마음이 외치고 싶어해(애니메이션)

공연 예매 자료=인터파크순위 공연명 출연01 뮤지컬 마타하리 옥주현 류정한 신성록02 연극 지구를 지켜라 키 정원영 지현준03 뮤지컬 삼총사 카이 박형식 박은석04 뮤지컬 맘마미아! 최정원 남경주 이현우05 뮤지컬 헤드윅 윤도현 조승우 조정석06 뮤지컬 아마데우스 프렌치 내한공연07 뮤지컬 난쟁이들 정동화 조형균 최유하08 연극 옥탑방고양이 진성민 김영한 이익형09 연극 라이어 안수진 장지훈 공찬호10 뮤지컬 위키드(대구) 차지연 박혜나

클래식 음반 자료=풍월당순위 음반명음반사01 소콜로프-잘츠부르크…Universal02 조성진-2015쇼팽…Chopin Institute03 마리아칼라스 Warner Classics 04 피에르푸르니에…Warner Classics 05 백건우-슈베르트:즉흥곡…Universal06 이설리스-엘가:첼로협주곡 Hyperion07 이다헨델-바이올린리사이틀 Universal08 장 롱도-Bach Imagine워너뮤직09 헤레베레-슈베르트:교향곡 1,3,4번PHI10 장 롱도-라모:하프시코드…ERATO

가요 음원자료=가온차트순위 노래가수 01 말해! 뭐해? 케이 윌02 다시 너를 매드 클라운03 You Are My Everything 거미04 이 사랑 다비치05 그녀가 곁에 없다면 장범준06 사랑에 빠졌죠 (당신만이) 장범준07 ALWAYS 윤미래08 같은 곳에서 소녀온탑09 Fly GOT710 Everytime 첸 펀치