달콤한 아이스크림 즐기고, 깜찍한 미키마우스도 만나고…3월, 이달의 맛 즐겨보세요

봄을 맞아 배스킨라빈스는 깜찍한 미키마우스와 미니마우스 캐릭터를 활용한 신제품으로 아이스크림을 즐기는 새로운 재미를 선사하고 있다. 배스킨라빈스는 3월 이달의 맛(Flavor of the Month·FOM)으로 ‘초코 미키’를, 3월 이달의 케이크(Cake of the Month·COM)로 ‘미니마우스 케이크’를 내놓았다. 3월 이달의 음료(Beverage of the Month·BOM)로는 ‘초코 미키 믹스 앤 쉐이크’를 선보였다. 모두 인기를 끌고 있다.

배스킨라빈스

'초코 미키'는 세 종류 초콜릿 맛

'미니마우스 케이크'엔 피규어

신제품 출시 기념해 할인 행사도

3월 이달의 맛인 ‘초코 미키’는 세 가지 종류의 초콜릿 아이스크림에 피넛버터 초콜릿이 숨겨져 있어 깊은 초콜릿의 맛을 느낄 수 있다. 배스킨라빈스의 스테디셀러 플레이버인 ‘초콜릿 아이스크림’, 부드러운 화이트 초콜릿 아이스크림에 초콜릿칩이 콕콕 박힌 ‘초콜릿칩 아이스크림’, 진하고 깊은 맛의 ‘초콜릿 훠지 아이스크림’ 등 다양한 아이스크림이 선사하는 달콤함과 고소한 피넛버터가 가득찬 피넛버터 초콜릿이 어우러져 진한 초콜릿을 맛볼 수 있다. 권장소비자가격은 더블주니어 기준 3800원이다.

3월 이달의 케이크인 ‘미니마우스 케이크’는 케이크 위에 올려져 시선을 사로잡는 깜찍한 미니마우스 피규어와 하트 초콜릿이 특징적이다. 핑크색 하트 초콜릿을 깨뜨리면 반지 모양의 초콜릿과 하트 모양의 캔디가 우르르 쏟아져 나와 아이스크림 케이크를 즐기는 재미를 더해준다. ▶베리베리스트로베리 ▶체리쥬빌레 ▶엄마는외계인 ▶슈팅스타 ▶블루베리치즈케이크 등 다섯 가지 맛으로 구성됐다. 권장소비자가격은 2만9000원이다.

또 3월 이달의 음료 ‘초코 미키 믹스 앤 쉐이크(R)’는 미키마우스 컵에 담긴 프리미엄 쉐이크로 이달의 맛 초코 미키 아이스크림과 바닐라 아이스크림을 달콤한 음료로 즐길 수 있다. 권장소비자가격은 5200원.

배스킨라빈스는 이달의 맛 ‘초코 미키’와 이달의 케이크 ‘미니마우스 케이크’, 이달의 음료 ‘초코 미키 믹스 앤 쉐이크’ 출시를 기념해 이달 한 달간 프로모션을 진행하고 있다. ‘초코 미키’ 더블주니어를 500원 할인된 3300원에 구입할 수 있다. ‘미니마우스 케이크’는 2만7000원으로 2000원 할인된다. ‘초코 미키 믹스 앤 쉐이크’는 20% 할인된 4100원에 구매할 수 있다. 행사 참여 시 다른 쿠폰이나 행사, 제휴할인 등은 중복 적용받을 수 없다. 해피포인트는 할인 후 금액을 기준으로 0.5% 적립해준다. 모바일 교환권으로도 행사에 참여할 수 있으나 차액 환불과 해피포인트 적립은 안된다 .

한편 배스킨라빈스는 다음달 3일까지 ‘제3회 아이스크림 콘테스트’를 진행한다. 소비자가 직접 참신한 아이디어가 담긴 아이스크림을 제안하고 이를 실제 제품으로 개발해 새롭고 개성있는 맛을 선보이고자 기획됐다. 1위 수상작은 하반기 중에 이달의 맛(FOM)으로 출시될 예정이다.

콘테스트는 ▶아이스크림 맛 선택(2종) ▶리본 선택(1종) ▶토핑 선택(2종) 등 세 단계를 거쳐 세상에 하나뿐인 나만의 아이스크림을 만드는 방식으로 진행된다. 배스킨라빈스의 다양한 아이스크림을 조합해 상상했던 아이스크림을 제안하고 나만의 스토리와 독창적인 이름을 지어 응모할 수 있다. 해피포인트 ID 로그인을 통해 이벤트에 참여한 고객 전원에게 100% 해피포인트 당첨 기회가 제공된다. 추첨을 통해 100명에게 싱글레귤러를 증정한다.

1차 심사에서는 제품기획·영업·기술개발·원재료 등 다양한 부문의 전문가들로 구성된 배스킨라빈스 전문 심사단이 맛, 독창성, 아이스크림 이름, 스토리 및 콘셉트 등 4 가지 항목을 기준으로 심사해 10개 후보작을 선정한다. 이후 2차 대국민 온라인 투표(4월18~30일)를 통해 최종 당선작을 선발한다. 배스킨라빈스 홈페이지(www.baskinrobbins.co.kr)에서 누구나 참여할 수 있다. 최종 당선작은 5월 중 발표할 예정이다.

김승수 객원기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr