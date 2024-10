코리언 메이저리거가 한자리에 모여 한국인이 좋아하는 음식 삼겹살 파티로 힘을 냈다.

류현진(29·LA 다저스)은 24일(한국시간) 자신의 소셜네트워크서비스에 '나의 야구 형제들과 함께 집에서 삼겹살 파티(KBBQ at home with my baseball brothers)'라는 글과 함께 삼겹살을 앞에 두고 서 있는 모습의 사진을 올렸다.

추신수(34·텍사스 레인저스)와 한국·일본을 평정하고 메이저리그에 도전장을 내민 이대호(34·시애틀 매리너스), 빅리그 입성을 눈앞에 둔 최지만(25·로스앤젤레스 에인절스), 올해 처음 미국 무대를 밟은 권광민(19·시카고 컵스) 등이 웃고 있다. 이들은 전부 미국 애리조나에서 훈련하고 있는 한국 선수들이다.

