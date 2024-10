해커스 ‘해외명문대 입시 프로그램’으로 수능·내신 걱정없이 미국유학

2016 대입 정시 모집 원서접수가 12월 24일부터 시작된다. 이에 따라 많은 수험생들이 합격을 위한 지원 전략을 세우는 데 분주한 모습이다. 특히 수능 성적 발표 후 예상보다 낮은 결과에 실망한 수험생들은 미국유학에도 눈을 돌리고 있다.

해커스는 미국유학을 희망하는 학생들을 위해 오는 19일(토)과 23일(수), 30일(수) 해커스어학원 3별관 7층 HEP센터에서 ‘해커스 미국명문대 입시전략 설명회’를 개최한다. 본 설명회에서는 낮은 내신/수능 성적을 받았지만 명문대 진학을 희망하거나 유학에 드는 비용과 시간을 절감하고 싶은 미국유학 희망자를 위한 해외명문대 입시 전략을 공개한다. 해커스 미국유학 설명회 신청과 자세한 내용 확인은 해커스유학 사이트( www.HackersUhak.com )에서 가능하다.

이와 함께 낮은 내신/수능/영어성적으로도 미국 명문대에 입학할 수 있는 대표적인 프로그램으로 해커스 해외명문대 입시 프로그램인 ‘GAC’가 주목받고 있다. 해커스 GAC 프로그램에서는 미국 명문대 출신 유학 전문 컨설턴트가 다양한 합격생들의 구체적인 어드미션 사례를 비교해 합격전략에 대한 개별 심층 상담을 진행한다. 이를 통한 미국유학으로 수험생들은 국내 10여 개 상위권 대학보다 세계 랭킹이 높은 미국대학에 진학할 수 있다.

해외 거주 경험 無, 체대 준비하던 학생도 10개월 만에 미국 명문 주립대 합격'

국내 입시에서는 수능 1~2등급으로도 명문대 진학이 어려운데 반해, 해커스 GAC 과정 10개월을 이수하면 낮은 내신/수능/어학성적에 관계없이 세계랭킹 51위 해외 명문대 진학을 통해 대학 레벨을 한층 높일 수 있다(University of Glasgow, 2014 QS Ranking 기준). 특히 미국 주립대 Big 10 대학교 중 하나인 Iowa State University, 미국 동부 명문대학 George Mason University 등 상위권 명문대학에 진학할 수 있어 눈길을 끈다.

실제로 많은 미국유학생들이 꿈꾸는 미국 명문 주립대인 Iowa State Univesity에 입학한 임소정 학생을 비롯해 아이스하키 선수를 준비해 해외 거주 경험이 없을 뿐만 아니라 영어의 기본기도 부족한 학생이 해커스 GAC 프로그램을 이수하고 10개월 만에 The University of IOWA에 합격 (Conditional Admission)한 사례가 있다. 이외에도 여러 학생이 University of Iowa를 비롯한 세계 상위 랭킹 대학교에 최종 합격해 신뢰받고 있다.

해커스 GAC 프로그램, 해외명문대 진학부터 성공적인 유학생활까지 보장

특히 미국유학생 중에는 ‘학습적 문화차이’로 학업을 중도에 포기하는 경우가 많은데, 한국에서 10개월 간 진행되는 GAC 프로그램을 이수하면 미국 학습문화에 빠르게 적응해 유학 성공률을 높일 수 있다. 단순히 진학만을 위한 프로그램이 아닌 해외 대학교와 동일한 커리큘럼으로 총 720시간의 100% 영어 몰입식 교육을 진행하고, 난이도 심화에 따른 레벨별 트레이닝 시스템을 통해 성공적인 유학생활은 물론 우수한 성적으로 졸업할 수 있도록 도와준다.

더불어 최대 39학점을 인정받아 전 세계 113개 연계대학교에 진학할 수 있으며, 총 18개의 교양과목을 선행 학습함으로써 미국대학편입 시 유학기간(1년)과 비용도 단축 가능하다.

아울러 영국 명문 Oxford 대학교 출신 선생님의 ‘All Day Care’로 6시간 정규수업+2시간 관리형 필수 스터디+무제한 자습시간 등의 최소 8시간 학습을 보장한다. 또 미국 명문대 출신, 다년간의 어드미션 경력을 보유한 유학 전문 컨설턴트가 배정돼 대학 지원 준비과정을 도와준다. 이외에도 외국어학원 1위 해커스 스타강사의 토플/아이엘츠/SAT 강의를 무제한으로 제공해 체계적인 외국어 교육 시스템 하에 단기간 어학성적 고득점은 물론 해외 명문대 진학 경쟁에서 유리한 위치를 선점할 수 있도록 한다.

현재 해커스어학원은 토플/아이엘츠/SAT/GRE 등 1월 수강등록을 진행 중이다. 해커스는 최신경향을 반영한 교재와 해커스 스타강사의 검증된 강의력으로 최고의 강의를 제공해 매월 수강신청에서 빠른 강의 마감을 기록했다. 겨울방학을 맞아 진행되는 이번 수강신청에서도 원하는 강의를 듣기 위한 수강생들의 발빠른 움직임이 예상된다. 1월 수강신청 관련 자세한 내용은 해커스어학원 사이트에서 확인할 수 있다.

온라인 중앙일보