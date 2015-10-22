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사회 사회일반

[인사] 문화체육관광부 外

중앙일보

입력

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종합 28면

◆문화체육관광부<과장급 전보>▶게임콘텐츠산업과장 최성희▶국립중앙도서관 디지털기획과장 김남숙▶국립광주박물관 학예연구실장 은화수<과장급 승진>청년위원회 파견 최진

◆국민안전처<부이사관 승진>▶정윤한 임현우 전만권

◆통계청<과장급 전보>▶국제협력담당관 성기도▶통계정책과장 정동명▶통계기준과장 차진숙▶통계조정과장 서운주▶통계심사과장 송재원▶통계데이터기획과장 안형준▶행정자료관리과장 문정철▶행정통계과장 강유경▶통계서비스기획과장 진찬우▶조사시스템관리과장 오삼규▶마이크로데이터과장 이재하▶경제총조사과장 김대호▶산업통계과장 윤명준▶산업동향과장 최정수▶서비스업동향과장 손은락▶물가동향과장 우영제▶인구동향과장 이지연▶복지통계과장 김보경▶표본과장 정구현▶교육기획과장 전백근▶조사연구실장 민경삼▶경인청 경제조사과장 조창희▶〃 인천사무소장 최종록▶〃 수원〃 서상록▶호남청 조사지원과장 송금영<4급 승진>▶국제협력담당관실 서경숙▶행정통계과 김태준▶경제통계기획과 정동욱▶물가동향과 김대유▶고용통계과 유상길▶조사기획과 최인범▶등록센서스과 윤미선▶표본과 이정현▶경인청 경제조사과 조경호▶충청청 조사지원과장 방태경

◆한양대<서울캠퍼스>▶기획처장 정현철▶경영감사실장 위계찬

◆서울신문<국장급 승진>▶제작국장 김창원<전보>▶시설안전관리국장 백필현▶편집국 수석부국장 김균미▶콘텐츠평가팀장 황성기

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