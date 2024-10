신인 걸그룹 DIA(다이아) 데뷔 쇼케이스가 14일 오후 서울시 강남구 청담동 일지아트홀에서 열렸다.

일곱 명의 멤버로 구성된 걸그룹 다이아 (DIA, 승희, 유니스, 캐시, 제니, 채연, 은진, 예빈)가 '왠지'를 선보이고 있다.

다이아는 신인 걸그룹으로는 이례적으로 정규 앨범 1집으로 첫 활동을 시작한다. 앨범의 이름은 '두 잇 어메이징(Do It Amazing)'으로 타이틀곡 '왠지'와 함께 '음악 들을래', 'Lean on me (Feat. Microdot)', '내 마음에 별 하나', '어제처럼', '제자리', 'Say hello', '왠지 (Chinese Ver.)', '왠지 (Acoustic Ver.)', '왠지 (Inst.)' 등 총 11곡이 실렸다.

온라인 중앙일보

[사진 일간스포츠]