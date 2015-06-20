[부고] 강남철씨 별세 外

▶강남철씨 별세, 강태웅(서울시 관광기획관)·태영(동광종합토건 팀장)·태경(신영통삼성내과 원장)·연숙씨 부친상, 원도희씨 장인상=19일 오후 1시 강남세브란스병원, 발인 22일 오전 6시, 2019-4003
▶송재학씨 별세, 송덕호(KGC인삼공사 부사장)·형진씨(한국건설경영협회 팀장)부친상, 오상홍(선텔레컴주식회사 상무)·조두환(전 백사초 교감)·김종구씨(전 하이닉스 반도체 유럽 법인장)장인상=18일 오후 7시 연세대세브란스병원, 발인 21일 오전 6시, 2227-7566
▶윤제순씨 별세, 윤준섭·준찬·혜연·혜진·혜숙씨 부친상, 박용주씨(초록마을 대표)장인상=19일 오전 1시 서울성모병원, 발인 21일 오전 8시, 2258-5940
▶정관영씨 별세, 정방우(전 한국은행 부총재보)·기우(전 부국금고점장)·상우씨(오픈하우스 대표)부친상, 오행자씨(서울 양진초 교장)시아버지상=19일 오전 11시 이대목동병원, 발인 21일 오전 9시, 2650-2743
▶한홍수씨(전 한일은행장)별세, 한상원(세브란스 어린이병원장)·상화·상혜·상희씨 부친상, 전홍국(전 Thermo Industries 대표)·서준호(숭문고 교장)·김재수씨(전 현대그룹 구조조정본부장)장인상, 김혜경씨 시아버지상=18일 오후 7시 연세대세브란스병원, 발인 21일 오전 9시, 2227-7500