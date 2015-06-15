[인사] 해양수산부 外

◆해양수산부＜실장급 승진＞▶중앙해양안전심판원장 지희진＜국장급 전보＞▶인천지방해양수산청장 박광열
◆중소기업청＜국장급 승진＞▶중견기업정책국장 조종래＜국장급 전보＞▶광주전남지방중소기업청장 김영환＜과장급 전보＞▶소상공인정책국 소상공인정책과장 이현조
◆특허청＜서기관 승진＞▶운영지원과 남성호▶창조행정담당관실 박상범▶산업재산보호정책과 이미옥▶상표심사2과 이귀화▶복합상표심사팀 이영권▶국제상표출원심사팀 김기홍▶복합디자인심사팀 이승무＜기술서기관 승진＞▶멀티미디어방송심사팀 천대식▶에너지심사과 유병철▶응용소재심사과 이상돈 정다원▶전력기술심사과 송병준▶자동차심사과 함중현▶약품화학심사과 신영신 유준석▶차세대수송심사과 정흥영▶바이오심사과 조현경
◆분당서울대병원▶교육수련실장 송정한▶경영혁신실장 김지수▶진료지원센터장 공현식
◆경향신문 ▶광고국장 박문규▶사장실장 권재현
◆KOTRA＜처장(1직급) 승진＞▶홍보실장 김기준▶FTA사업팀장 이병우▶글로벌파트너링팀장 이승희▶하노이무역관장 이규선▶개발협력팀장 김종경▶수출유망기업팀장 유재원＜부장(2직급) 승진＞▶뉴델리무역관 신진용▶수출지원실 김태현 윤여필▶아크라무역관장 홍창석▶두바이무역관 신재현▶해외투자지원단 김주철▶투자기획실 이정훈 박은아▶난징무역관장 구본경▶프랑크푸르트무역관 조일규▶밴쿠버무역관 한창윤▶수라바야무역관장 손병철▶뉴델리무역관 김상환▶글로벌기업협력실 변용섭▶인재경영실 정준규▶정보전략실 김준규▶베이징무역관 김삼수