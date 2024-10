소녀시대 티저, 섹시 꽃미모 발산…SNS 인증샷 '멤버 5명만 등장' 왜?

‘소녀시대 티저’. [사진 소녀시대 공식 홈페이지]

소녀시대 티저, 섹시 꽃미모 발산…신곡 인증샷 '멤버 5명만 등장' 왜?

걸그룹 소녀시대의 새 싱글 앨범 ‘캐치 미 이프 유 캔(Catch Me If You Can)’ 티저 영상이 공개됐다.

8일 정오 SM타운 유튜브 채널 소녀시대 일본 공식 홈페이지에는 소녀시대의 새 싱글 앨범 ‘캐치 미 이프 유 캔’ 티저가 공개됐다.

이번 새 싱글 앨범은 소녀시대가 제시카 탈퇴 이후 첫 8인 체재로 나선 신곡이며, 한국과 일본에 동시 발매된다.

해당 영상에서 소녀시대는 강렬한 전자음이 흐르는 가운데 크롭톱과 아찔한 가죽 바지를 입고 등장했다. 소녀시대는 전작보다 더 과감해진 콘셉트로 눈길을 끌었다.

‘소녀시대 티저’. [사진 소녀시대 공식 홈페이지]

이어 소녀시대는 주황색 점프 수트를 입고 한 층 강렬해진 힘있는 퍼포먼스를 선보여 시선이 집중됐다.

특히 장면 곳곳에는 ‘Catch Me If You Can’ 문구와 함께 속도감있는 편집으로 완성도를 높였다.

한편 소녀시대의 ‘캐치 미 이프 유 캔'의 한국어 버전은 오는 10일 국내 각종 음악 사이트를 통해 만나볼 수 있다. 일본어 버전은 22일 일본에서 출시된다.

온라인 중앙일보

‘소녀시대 티저’. [사진 소녀시대 공식 홈페이지]