[핫키워드] 올해 공공도서관 47곳 개관·한국 사물인터넷 구현 순위·퇴행성관절염 예방법

[사진 = 중앙 포토]



▶올해 공공도서관 47곳 개관

대통령 소속 도서관정보정책위원회(위원장 최은주)와 문화체육관광부(장관 김종덕)는 지난달 30일 ‘제2차 도서관발전종합계획 2015년도 시행계획’을 발표하고 올해 공공도서관 47곳의 개관 소식을 밝혔다. 이로써 전국의 공공도서관은 총 968곳으로 늘어나고 장서만도 500만 권이 넘게 된다.

문체부는 교육부 등 타 부처와의 협업을 통해 공공도서관에 풍성한 프로그램을 제공할 예정이다. 또 임산부에게서 노인에 이르기까지 생애주기별 평생학습을 위해 1관당 평균 약 40개 프로그램을 운영한다.

▶한국 사물인터넷 구현 순위

한국 사물인터넷 구현 순위가 세계 12위에 그치는 것으로 조사됐다. 한국정보화진흥원에 따르면 컨설팅 전문기업 액센츄어가 국가별 사물인터넷(IoT) 준비상황을 분석한 결과 한국은 52.2점으로 주요 20개국 중 12위에 이름을 올렸다.

이는 글로벌 컨설팅 전문기업 액센추어가 2일 발표한 ‘산업 IoT로 승리하는 법(Winning with the Industrial Internet of Things)’ 분석 보고서에 따른 것이다.

미국이 64점으로 1위이며 스위스(63.9점)와 핀란드(63.2점)가 그 뒤를 이었다. 대부분 북유럽 국가들이 대체로 높은 점수를 얻었다. 한국은 일본(54.4점), 독일(54.3점), 호주(54.1점)에 뒤진 12위를 차지했다. 이번 조사는 각국의 네트워크 수준, 금융 및 정부 정책, 연구개발(R&ampamp;D), 테크놀로지 업체 및 기술 수준 등을 기준으로 이뤄졌다.

▶퇴행성관절염 예방법

퇴행성 관절염 예방법에 대한 네티즌의 관심이 높아지고 있다. 먼저 정상 체중을 유지하는 것은 퇴행성 관절염의 예방에 필수다.

또 무리한 동작의 반복, 좋지 않은 자세 등이 관절의 퇴행성 변화를 유발할 수 있으므로 주의해야 한다. 무리한 운동은 관절에 좋지 않지만 적당한 운동으로 관절 주위 근육을 강화하고 관절 운동 범위를 유지하는 것이 관절염 예방에 필수적인 요소다.

식이요법이나 약물 요법으로 퇴행성 관절염을 예방하는 방법은 아직 확실히 검증되지 않았기 때문에 의존하지 않는 것이 좋다.

▶바지락 효능

바지락은 저지방 어류에 속하며, 단백질이 많다. 조개류 중 가장 시원한 국물 맛을 내는 재료로 영양까지 풍부하다.또 칼로리가 낮고 철분 함유량이 많아 빈혈 예방에 도움을 준다. 특히 바지락으로 국물을 우려내면 베타인, 글루탐산과 같은 아미노산, 유기산 성분인 숙신산과 푸르민산 등이 나와 국물이 칼칼하고 감칠맛이 난다.

바지락 육질 속의 ‘메티오닌’ 성분은 근육을 형성하는 단백질이 잘 합성되도록 도움을 주며, 이 성분이 부족할 때 지방이 쌓여 비만의 원인이 될 수도 있다. 타우린 성분 때문에 심혈관질환을 막아주고 지방 분해나 피로회복에 좋다. 철분과 코발트 성분은 상처 회복도 빠르게 한다.

바지락에 들어있는 철분은 빈혈 있는 여성에게 도움 되고, 아연은 성장기 어린이들의 발육에 좋다. 타우린 성분은 담즙 분비를 촉진시키기 때문에 간 기능을 원활하게 해준다. 간 기능이 좋아지면 황달기가 있던 사람도 어느 정도 효과를 볼 수 있다.

바지락은 껍데기가 깨지지 않고 윤기가 나는 것이 좋다. 날 것으로 먹기보다 감칠맛과 특유의 시원한 맛이 더 잘 나오도록 탕이나 찌개에 넣어 먹고, 살짝 데쳐서 야채와 함께 초고추장 양념에 버무린 바지락 무침도 좋다.

▶2월 탄생석

2월 탄생석은 자수정이다. 2월 탄생석 자수정은 다이아몬드, 루비, 사파이어, 에메랄드와 함께 세계 5대 보석 중의 하나로 꼽힌다. 자수정은 브라질에서 가장 많이 채취되고 있지만 마사황토 진흙에서 결정된 우리나라의 자수정을 세계 최고의 품질을 가진다.

성실, 평화를 상징하는 자수정의 청색은 하늘을 뜻하고 붉은색은 사람의 피를 상징해 자수정은 ‘하늘과 인간을 이어주는 보석’으로 상징된다.

다량의 원적외선을 방출하는 천연 자수정은 인체에 영향을 미쳐 저온에서도 다량의 노폐물을 배출할 수 있도록 도와주고 체내의 신진대사를 활성화시켜 주는 신비의 보석이다.

