[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부 ▶국제금융협력국장 김회정
◆국방부▶인사복지실장 황우웅▶전력자원관리실장 강병주▶군구조·국방운영개혁추진실장 김학주
◆고용노동부<고위공무원 전보>▶국제협력관 박성희▶고령사회인력정책관 문기섭▶근로기준〃 정지원▶부산지방고용노동청장 이주일▶대전〃 김영국▶최저임금위원회 상임위원 류경희<고위공무원 파견>▶경제사회발전노사정위원회 이태희
◆공정거래위원회 ▶경쟁정책국장 곽세붕
◆국토교통부<과장급 전보>▶간선도로과장 김인▶서울지방국토관리청 도로시설국장 김광덕<과장급 파견>▶국민안전처 장구중
◆법제처<과장급 전보>▶행정법제국 박종구
◆통계청▶통계정책국장 이상원
◆농촌진흥청<승진>▶국립축산과학원 기획조정과장 류성렬
◆부산대▶미래인재개발원장 이기영
◆연세대<교무위원>▶원주의료원장 겸 원주세브란스기독병원장 윤여승▶경영대학장 겸 경영전문대학원장 겸 경영교육혁신센터장 김동훈▶신과대학장 겸 연합신학대학원장 김상근▶약학대학장 한균희▶인문예술〃 오영교▶원주의과〃 홍인수▶사회복지대학원장 겸 자원봉사센터장 김진수▶총무처장 김현정▶시설〃 김효성<서울·국제캠퍼스>▶성평등센터소장 하경심▶미래융합연구원장 김동호▶중국연구원장 김현철▶농림축산식품미생물유전체전략연구사업단장 김지현▶바른ICT연구소장 김범수▶교책건설사업지원단 단장 류필호▶국제캠퍼스 총괄본부 종합행정센터 소장 이광환<원주캠퍼스>▶입학홍보처장 리기용▶대외정책부처장 배기호▶원주생활관장 정민예▶원주학술정보원장 송용욱▶국제교육원장 김명진▶사회교육개발원장 겸 원주교육연수원장 유일▶바이오메디칼웰니스연구원장 이혜영