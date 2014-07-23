[인사] 국토교통부 外

◆국토교통부＜국장급 파견＞▶용산공원조성추진기획단장 구본환
◆국세청＜부이사관 승진＞▶기획재정담당관 임성빈▶심사1담당관 한동연▶법무과장 정철우▶소비세과장 김주연▶조사1과장 최상로
◆관세청＜과장급 전보＞▶감사담당관 강태일▶김포세관장 김정곤
◆인천시▶예산담당관 정연용
◆세종시＜3급 전입＞▶안전행정복지국장 장만희＜4급 전입＞▶기획조정실 정책기획관 안승대＜4급 전출＞▶안전행정부 임근창 정희상＜4급 파견＞▶안전행정부 이상호＜4급 승진＞▶건설도시국 치수방재과장 김종삼
◆연세대▶의무부총장 겸 의료원장 정남식▶원주부총장 정건섭▶국제캠퍼스 총괄본부장 오세조▶이과대학장 박승한▶교육과학〃 강상진▶과학기술〃 이종우▶국제학대학원장 손열▶보건〃 노재훈▶의과대학장 겸 의학전문대학원장 이병석▶치과〃 겸 치의학전문〃 이근우▶간호〃 겸 간호〃 김선아▶정경〃 겸 정경〃 윤방섭▶보건과학〃 겸 보건환경〃 김종배▶세브란스병원장 윤도흠▶강남세브란스〃 김형중▶치과〃 차인호
◆한양대◆서울캠퍼스▶학술정보관장 피종호▶양성평등센터장 남경숙
◆스포츠서울▶경영기획실장 장재혁▶경영기획실 기획부장 윤종석◆뉴미디어국▶국장 성정은▶부국장 박시정 조병모▶온라인편집기획부장 이창규▶모바일부장 김진욱