[앵커]

방송인 신정환 씨가 또 도마 위에 올랐네요?

연예인 지망생 부모로부터 억대의 돈을 받은 혐의로 고소를 당했는데요. "아들을 방송에 나갈 수 있도록 훈련을 시켜주겠다"고 약속하며 받은 겁니다.

서울 중부경찰서에 따르면 신 씨가 연예인 지망생 어머니 이 모 씨를 만난 건 지난 2010년, 두 차례에 걸쳐 1억 원을 받았는데요.

그러나 몇 달 뒤 해외 불법 도박 사건이 터졌고 신 씨는 2011년 구속됐는데요. 이 씨가 여러 차례 전화를 걸었지만 도와줄 수 없다는 말만 돌아왔습니다. 경찰은 조만간 신 씨를 조사할 예정입니다.

