[건국대학교 경영전문대학원] 기술경영 특화, 이공계 CEO 시대 앞장

장국현 원장

건국대학교 경영전문대학원(이하 건국대 MBA)은 이공계 인력을 중심으로 기술경영에 특화한 MOT(Management of Technology) MBA와 일반경영 중심의 TOP(Top Of your Profession) MBA 등 두 분야로 나눠 경영전문 인력을 양성하고 있다. 장국현 건국대 경영전문대학원장은 “최근 이공계 인력의 CEO 진출이 많아지면서 이들에 대한 기술경영교육과 일반경영교육 수요가 높아져 이에 대한 맞춤형 교육이 필요했다”며 “학교를 중심으로 서울 지역의 기술 및 경영 연구소, 대기업 본사 등이 30분 거리에 자리잡고 있는 지리적 강점을 기반으로 건국대의 글로벌 네트워크를 적극 활용할 것”이라고 전했다.

건국대 MBA의 특징은 글로벌 스탠다드의 현장 중심 교육을 추구하고 있다. 미국식 사례 중심의 교육이 이루어지고 있으며 기업 현장의 문제에 대한 대안 도출 및 신 비즈니스 모델을 창출하고 있다.

MOT MBA는 주간 과정 풀타임 MBA로 전통적 MBA프로그램 교육과 기술경영 분야의 교육도 함께 제공하고 있으며 기술 혁신 이슈를 전략적으로 활용할 수 있는 전문 경영자 양성을 목표로 하고 있다. ‘현장과 교실의 융합’을 지향하기 때문에 기술 혁신 이슈와 일반 경영 이슈를 결합해 문제를 해결해 나가도록 구성했다.

TOP MBA는 야간·주말 과정이 있으며 주로 직장인을 대상으로 재무·회계·생산운영·인사조직·마케팅·전략경영·국제경영 등 경영 전반에 대해 교육한다. 학생 중심의 학습 팀 조직화, 지식 공유 세션 등을 통한 협력형 면학 분위기가 이루어져 있는 점이 특징이다.

‘현장형 아웃풋’은 건국대 MBA만의 차별화된 시스템이다. 이는 국제적 전문가의 자문을 거처 디자인된 것으로 강의는 하버드대학 등의 사례를 중심으로 진행한다. 또 한국 기업체 현장에서 문제를 확인하고 이를 해결할 수 있는 대안을 제시하는 과제 중심의 교육도 이루어진다. 학생들은 3~4학기에 걸쳐 자신이 전공한 분야의 신제품 개발, 비즈니스모델을 도출하는 팀 프로젝트를 수행 한다.

◆MOT(Management of Techno logy) MBA=주간 과정 풀타임 MBA. 최근 전 세계적으로 급속히 확대되고 현장 융합형 교육 프로그램으로 일본 와세다대, 대만 칭화대 등에서 실시하고 있다.