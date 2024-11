고어코리아, 고어텍스 소비자 만족 보증 프로그램을 널리 알리는 “Guaranteed To Keep You Dry™ Promise” 캠페인 실시

고어코리아는 4월 14일부터 5월 28일까지 고어텍스 소비자 만족 보증 프로그램을 널리 알리기 위해 “Guaranteed To Keep You Dry™ Promise(당신의 쾌적함을 보증합니다)” 캠페인을 실시한다.

고어사는 고어텍스 제품이 사용 목적에 맞는 내구성을 지닌 방수성, 방풍성, 투습성을 갖춘 제품임을 보증하는 “Guaranteed To Keep You Dry™ Promise” 프로그램을 아웃도어 업계 최초로 1989년부터 도입하여 지난 25년간 시행해 오고 있다. 만약 소비자가 고어텍스 제품의 방수성, 방풍성, 투습성에 만족하지 못할 경우, 테스트를 거쳐 수선 또는 교환을 해준다.

이 프로그램을 널리 알리기 위한 이번 캠페인을 통해 크게 두 가지 이벤트를 진행한다. 첫 번째 이벤트인 는 고어텍스 원단과 그 성능을 보증하는 소비자 만족 보증 프로그램에 관한 간단한 퀴즈를 맞추는 이벤트로, 1등 당첨자에게는 ‘뉴 고어텍스 프로 리미티드 에디션 재킷’을, 2등 당첨자에게는 ‘고어텍스 등산화’ 등 다양한 경품을 증정한다.

두 번째 이벤트인 <당신의 약속을 응원합니다!>는 고어텍스가 소비자 만족 보증 프로그램을 통해 고어텍스의 품질을 약속하는 것처럼, 자신의 꿈을 이루기 위해SNS 상의 친구들을 내 꿈의 보증인으로 소환하는 이벤트이다. 이 이벤트에 참여한 사람들을 대상으로 추첨을 통해 윈드스타퍼 액티브쉘 재킷, 고어텍스 서라운드 캐주얼화 등 푸짐한 경품을 증정한다. 이벤트 당첨자는 6월 2일, 고어텍스 홈페이지 에서 발표할 예정이다.당신의>

또한 캠페인 기간 동안 고어텍스 웹사이트(http://www.gore-tex.co.kr/GTKYD/)를 방문하면 및 중국 심천에 위치한 고어텍스 연구소 소개, 올바른 고어텍스 제품 세탁 관리 방법, 고어텍스 서비스 센터 이용방법 등 유용한 정보를 만날 수 있다.

이번 캠페인 관련 고어코리아 섬유사업부 진은희 이사는 “이번 캠페인을 통해 철저한 연구 및 품질관리를 통해 생산한 제품을 끝까지 책임지는 기업 철학을 바탕으로 하는 Guaranteed to Keep You Dry™ Promise를 더 널리 알리고자 한다”며, “앞으로 고어텍스를 사랑하는 소비자께 더욱 많은 혜택을 돌려드릴 수 있도록 노력하겠다.”고 밝혔다.

고어텍스(GORE-TEX® Products) 소개

‘제2의 피부’라 불리는 기능성 섬유의 대명사로서 2007년 영국 인디펜던스지에 의해 ‘세상을 바꾼 101가지 발명품’에 선정되었다. 고어텍스의 핵심인 멤브레인 원단은 1평방인치당 90억 개 이상의 미세한 구멍으로 이루어져 있으며 구멍 하나의 크기가 물방울 입자보다 2만 배 이상 작고 수증기 분자보다는 700배 이상 커서 외부의 비나 눈과 같은 액체(물 분자)는 침투하지 못하고, 몸에서 나는 땀(수증기 분자)는 밖으로 배출시켜 준다. 견고한 방수와 방풍 그리고 탁월한 투습성을 바탕으로 아웃도어 활동에 폭넓게 활용되고 있다.

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>