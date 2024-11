고정애

정치국제부문 차장

근래 가장 인상적이었던 말은 이거다.

“No, no, no, he can stay there.”

‘아니 아니 아니, 여기에 있을 수 있다’쯤으로 번역할 수 있을 게다. 버락 오바마 미국 대통령이 25일 샌프란시스코 차이나타운에서 이민개혁법안의 의회 통과를 촉구하던 중 소동이 벌어지자 한 말이었다.

연설 말미에 청중의 한 명-결국 한국계 홍모씨로 확인됐다-이 “오바마씨”라고 외쳤다. 그러곤 불법 이민자 추방을 중지해야 한다는 요지의 주장을 하기 시작했다. 연설을 계속하려던 오바마가 홍씨를 돌아보며 “우리가 우려하는 바이기도 하다. 내 말을 끝내게 해달라”고 요청했지만 홍씨는 아랑곳하지 않았다. 소란은 이어졌고 급기야 한 명의 고함이던 게 여러 명의 함성으로 바뀌었다. “추방 중단, 추방 중단.”

정작 말이 끊긴 건 오바마였다. 무려 아홉 차례였다. TV중계 화면엔 급기야 비밀경호원들이 홍씨에게로 향하는 듯 청중들이 밀리는 듯한 모습도 보였다. 요원들은 그러나 끝내 화면에 등장하지 않았다. 오바마가 말려서다. “괜찮다” “나가게 할 필요 없다”고 했고 세 번째이자 마지막엔 “No, no…”란 말을 했다.

그 순간이었다. 박수와 환호가 터져 나온 게. 앞서 함성에 동조했던 이건 동요했던 이건 다르지 않았다. 홍씨도였다. 50초 만의 반전이었다. 오바마는 곧 “젊은이들의 열정을 존중한다”면서도 “더디고 힘들지라도 의회에서 법 통과란 민주적 절차를 밟아야 한다”는 취지로 설득했다. 또 박수가 터졌음은 물론이다.

“부럽다.” 이 비디오클립을 보라고 권한 이가 한 말이었다. 그저 그 말뿐이었지만 능히 심정을 짐작할 수 있었다.

사실 냉정하게 보면 오바마가 달리 행동할 순 없었을 게다. 연설 도중 방해한 이들을 현장에서 설복해내지 못하고 쫓아낸다? 민주주의 진영의 대표적인 지도자로선 오점이 될 터였다. 그 자리에서 승부를 봐야 했다. 설령 쫓아내고 싶은 마음이 굴뚝같아도 그리 해선 안 됐다. 대의제여서다. “영국인은 5년마다 자신들이 대표를 직접 선출하므로 스스로 자유롭다고 생각한다. 그러나 그들은 5년 중 단 하루만 자유로울 뿐”이라고 냉소한 18세기 프랑스 지식인의 후예도 결국 ‘단 하루만 자유로운 길’을 택했다. 자신들이 선택한 지도자가 그나마 자신들을 위한 종복(從僕)-종북이 아니다-이 될 것이란 믿음에서다. 그간 민주주의 진영이 확장되어 왔다는 건 지도자들이 대체로 그 믿음을 저버리지 않게 처신해서일 게다. 그제의 오바마처럼 말이다. 그 덕분에 미국 정치가 엉망이라고 낙담했던 인사들도 잠시나마 안도했을 테고.

요즘 우리는 어떤가. 명목상 같은 대의제를 하는 데 체면치레라도 아니 시늉으로라도 “여기에 있을 수 있다”고 말하는 건 고사하고, 내 편이 아니라고 내쫓는 지경까지 나빠진 게 아닌가 걱정스럽다. 최근 천주교 정의구현사제단의 언행이 그랬고, 그걸 본 대통령이 “용납하거나 묵과하지 않겠다”고 하자 검찰이 시민단체의 고발을 이유로 수사에 나서는 모양새가 그랬다. 이리저리 꼬여 어디로 튈지 모르게 된 국정원 사건처럼 말이다. 적 아니면 동지란 이분법적 사고와 배제의 논리만 판칠 뿐이다. 그저 ‘진격’뿐이다.

그새 대통령과 청와대를 바라보던 기대에 찬 시선은 싸늘해지고, ‘내일은 없다’는 민주당의 무능과 생떼를 보며 진정 민주당엔 내일이 없다고 절감한다. 대안세력이라고 주장하는 이들은 있으나 그들에겐 정작 대안은 없다. 어디 하나 눈 둘 데가, 정 붙일 데가 없는 거다.

그러던 차 한 지인이 말했다. “지난해엔 누가 당선돼도 새 시대가 열릴 거라고 봤다. 이제 보니 여권도, 야당도, 시민단체도 모두 앙시앙레짐(구체제)이다. 시인 이육사의 심정이다. 백마를 타고 오는 초인(超人)을 기다리는….” 그에게 말해야 했다. 그런 초인이 설령 온다 해도 천고(千古) 뒤일 거라고.

