[사진 서현 트위터]

[사진 서현 오디션 유투브 영상 화면캡처]

‘서현 어린 시절’.

걸 그룹 소녀시대 멤버 서현이 자신의 어린 시절 사진을 공개했다.

21일 서현은 트위터에 “tada! who could this little kid be? this is my childhood pictures! (이 꼬마 아이는 누구일까요? 제 어린 시절 사진입니다!)”라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진 속에는 하얀 원피스와 밀짚 모자를 쓴 6~7살 정도 되어보이는 여자 아이가 뾰로통하게 카메라를 쳐다보는 모습이 담겨 있다.

동그란 눈에 오밀조밀한 이목구비가 현재의 서현과 비슷하다.

이와 함께 SM엔터테이먼트 오디션 당시 서현의 모습도 어린 시절 사진과 함께 다시 화제가 되고 있다.

네티즌들은 “서현 어린 시절, 남다른 패션 감각”, “서현 어린 시절, 다른 멤버 어린 시절은?”, “서현 어린 시절, 현재는 관리를 받으니 더 예뻐진 것” 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보