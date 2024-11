소녀시대 My oh My "뮤직비디오 촬영장에 세명의 아름다운 소녀시대!"

[사진 소녀시대 서현 트위터]

‘소녀시대 My oh My’.

소녀시대 My oh My 뮤직비디오 촬영 현장 사진이 올라왔다.

5일 소녀시대 멤버 서현이 자신의 트위터에 “일본 신곡 ‘마이 오 마이(My Oh My)’ 뮤직비디오가 공개됐어요”라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속에는 서현과 소녀시대 멤버 효연, 태연이 함께 뮤직비디오 세트장에 있는 모습이 올라왔다. 세 명의 멤버는 다정한 모습을 취하고 있다.

소녀시대 My oh My 뮤직비디오 촬영 현장 사진에 담긴 소녀시대 멤버의 모습은 한층 더 성숙한 분위기를 풍겼다.

소녀시대는 유튜브 채널에 My oh My 뮤직비디오를 공개했다. 소녀시대의 My oh My는 12월 일본 발매 앨범의 수록곡이다.

서현의 트위터로 공개된 소녀시대 My oh My 뮤직비디오 촬영 현장 사진을 본 네티즌들은 “소녀시대 My oh My, 소녀시대 일본 활동도 기대된다”,“소녀시대 My oh My, 이번에는 어떤 콘셉의 곡일지…”,“소녀시대 My oh My, 태연, 서현 다 살 빠진 것 같다” 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보