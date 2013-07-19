[인사] 해양수산부 外

◆해양수산부＜과장급 전보＞▶기획조정실 기획재정담당관 김준석▶〃 행정관리담당관 노진학▶해양정책실 해양생태과장 윤분도▶수산정책실 자원관리과장 오광석▶해운물류국 해운정책과장 김성범▶〃 연안해운과장 권준영▶해사안전국 해사산업기술과장 황의선▶〃 항해지원과장 최명범▶인천지방해양항만청 운영지원과장 권순욱▶〃 항만개발과장 장기욱▶〃 항만정비과장 이상기▶중앙해양안전심판원 조사관 장근호▶부산지방해양안전심판원 수석조사관 김해광▶목포지방해양안전심판원 수석조사관 홍종해▶국립해양박물관운영지원단 김창수
◆특허청＜고위공무원＞▶호남지방통계청장 백만기＜과장급＞▶조사기획과장 강종환▶행정통계과장 손영태
◆대전시＜3급 승진＞▶감사관 최두선
◆대구 남구＜4급 승진＞▶주민생활국장 윤흥식＜4급 전보＞▶안전행정국장 박창수
◆대전 유성구＜4급 전보＞▶자치행정국장 박승원▶사회복지국장 이돈구＜4급 승진＞▶의회사무국장 신찬
◆한림대▶레크리에이션센터장(사무처장 겸직) 손형배
◆한국대학교육협의회▶경영기획실장 정유석
◆한국보건산업진흥원＜본부장＞▶보건산업정책본부장 이신호▶R&D진흥본부장 박노현▶보건산업진흥본부장 안인환▶국제의료본부장 김삼량＜실·단장＞▶감사실장 한두희▶기획관리본부 발전전략실장 김동석▶〃 경영지원실장 손명철▶〃 전산정보실장 김영호(정보화기획팀장 겸임)▶보건산업정책본부 정책연구단장 이상원▶〃 의료산업정책단장 좌용권▶〃 항노화사업단장 김초일▶〃 보건산업정보통계센터장 임달오▶R&D진흥본부 HT전략기획단▶〃 중개연구단장 김병수▶〃 신기술개발단장 김종석▶〃 기반구축단장 하미나▶〃 연구사업지원실장 이경민(HT전략기획단장 직무대리 겸임)▶보건산업진흥본부 제약산업단장 정윤택(제약전략기획팀장 겸임)▶〃 기술사업화단장 엄보영(IP창출평가팀장 겸임)▶〃 HACCP지원사업단장 직무대리 권영호▶〃 의료기기산업센터장 박순만▶〃 수출통상지원센터장 김양우▶〃 인력양성센터장 최성희▶국제의료본부 ▶〃 국제협력사업단장 김기성 ▶〃 중동사업센터장 김진아