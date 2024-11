Sunglasses

1 1950~60년대 남성들이 애용했던 클래식한 느낌의 검은색 사각 뿔테 선글라스가 지난해에 이어 올해도 유행할 전망이다. 달라진 점은 렌즈가 더 커졌다는 거다. 톰포드 by 세원 ITC.

2 클래식한 선글라스 위에 하얀 프레임을 덧붙인 캐츠아이 선글라스. 팝아트풍의 우아한 이미지다. 젠틀 몬스터와 패션 브랜드 푸시 버튼의 협업 제품.

3 다리를 마음대로 바꿔 낄 수 있는 선글라스. 원하는 컬러의 다리를 조합해 나만의 맞춤 선글라스를 만들 수 있다. 그라픽 플라스틱.

4. 보잉 스타일의 미러렌즈 선글라스. 반사광이 심한 환경에서도 눈부심을 방지해 아웃도어 활동에 적합하다. 쉐리프&체리 by 에이치컬렉션.

5 기능과 멋을 동시에 만족시킬 수 있는 클립 온 스타일. 안쪽 렌즈에 도수를 강하게 넣을 수 있어 시력이 좋지 않은 사람에게 유용하다. 토즈 by 다리 F&S.