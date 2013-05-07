[인사] 국회예산정책처 예산분석심의관 윤용중 外

◆국회예산정책처[임명]▶예산분석심의관 윤용중
◆국무총리실[고위공무원 임용]▶조세심판원장 박종성
◆미래창조과학부[국장급]▶과학기술조정관 박항식
◆외교부[대외직명대사]▶G20국제협력대사 이일형[국장]▶국제법률국장 강정식▶개발협력국장 오영주
◆환경부▶대구지방환경청장 최흥진▶뉴미디어홍보팀장 이상진▶정책총괄과장 김승희▶환경산업과장 김원태▶환경보건정책과장 이호중▶환경보건관리과장 홍정섭▶기후대기정책과장 정복영▶대기관리과장 조병옥▶수도정책과장 황석태▶자연정책과장 최종원▶폐자원에너지과장 이승환▶한강유역환경청 환경감시단장 김준기▶낙동강유역환경청 환경감시단장 배철호▶금강유역환경청 환경관리국장 성원길▶국립생물자원관 전시교육과장 김수찬▶새만금지방환경청 새만금유역관리단장 김진명
◆고용노동부[별정직 고위공무원 채용]▶중앙노동위원회 상임위원 겸 사무처장 정태면
◆법제처[고위공무원 승진]▶경제법제국 법제심의관 한상우[국장급 전보]▶경제법제국장 정영조▶행정법제국장 김대희▶법제지원단장 김계홍▶법령정보정책관 김형수▶헌법재판소 헌법연구관 파견 한영수[과장급 전보]▶법령입안지원과장 박영욱▶경제법제국 법제관 이동희▶법제지원단 법제관 이광제▶제주특별자치도 파견 이상수
◆식약처[과장급 전보]▶기획조정관실 행정관리담당관 권오상▶〃 국제협력담당관 우기봉▶운영지원과장 서갑종▶불량식품근절추진단T/F 총괄기획팀장 윤형주▶〃 정보관리팀장 최재순▶소비자위해예방국 소통협력과장 이효민▶〃 위해정보과장 강석연▶〃 검사제도과장 최승덕▶식품안전정책국 식품정책조정과장 홍헌우▶〃 식품관리총괄과장 이임식▶〃 수입식품정책과장 김권수▶〃 건강기능식품기준과장 양창숙▶식품영양안전국 식중독예방과장 이승용▶농축수산물안전국 농수산물안전과장 박일규▶바이오생약국 한약정책과장 이도기▶의료기기안전국 의료기기관리과장 정진이▶〃 의료기기품질과장 김경환▶식품의약품안전평가원 국가검정센터장 유태무▶〃 혈액제제검정팀장 안치영▶〃 식품위해평가과장 홍진환▶〃 잔류물질과장 이규식▶〃 신종유해물질팀장 장영미▶〃 의약품심사조정과장 김혜수▶〃 종양약품과장 박윤주▶〃 소화계약품과장 김은정▶〃 생물제제과장 홍성화▶〃 세포유전자치료제과장 신원▶〃 생약제제과장 한의식▶〃 의약품규격연구과장 정혜주▶〃 생물의약품연구과장 반상자▶〃 생약연구과장 성락선▶서울지방청 의료기기안전관리과장 홍충만▶〃 유해물질분석과장 윤혜정▶부산지방청 식품안전관리과장 최숙자▶〃 수입관리과장 임남철▶경인지방청 식품안전관리과장 김성만▶〃 의료제품실사과장 김도훈▶〃 시험분석센터장 박순희▶대구지방청 운영지원과장 장흥선▶〃 식품안전관리과장 오경탁▶광주지방청 운영지원과장 이윤제
◆소방방재청[전보]▶소방방재청 차장 조성완[승진]▶서울시 소방재난본부장 권순경